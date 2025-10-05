Juventus Milan maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Kenan Yıldız maç kadrosunda oynayacak mı?

İtalya Serie A'nın 6. haftası Juventus ve Milan arasında gerçekleşecek olan dev mücadeleye sahne olacak. Futbolseverler tarafından heyecanla beklenen mücadeleye geri sayım başladı.

Karşılaşmaya saatler kala Juventus - Milan maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı ve maç kadrosu gündeme geldi.

JUVENTUS - MİLAN MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Allianz Stadyumu'nda oynanacak olan Juventus - Milan maçı açıklanan bilgilere göre S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından yayınlanacak.

Ligde 11 puanla 5. sırada yer alan Juventus oynadığı 5 maçta toplam 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Üst üste iki haftadır beraberlik alan Juventus, Milan karşılaşmasından galibiyet alarak tekrardan motivasyon kazanmayı hedefliyor.

Milan ise bu sezon oldukça başarılı bir açılış yaparak 5 maçta 4 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. Sezonun ilk maçı haricinde bütün karşılaşmalarını kazanan Milan, 12 puanla 2. sırada yer alıyor. Milan, Juventus maçını kazanırsa İtalya Serie A'da liderlik koltuğuna oturacak.

JUVENTUS - MİLAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A 6. hafta karşılaşmaları kapsamında oynanacak olan Juventus - Milan maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 21.45'te oynanacak.

JUVENTUS - MİLAN MAÇ KADROSU

Ev sahibi ekip Juventus'ta karşılaşma öncesinde Arkadiusz Milik (Santrafor), Fabio Miretti (Merkez Orta Saha), Juan Cabal (Sol Bek) ve Bremer (Stoper) sakatlığı bulunuyor. dört futbolcu da Milan maçında forma giyemeyecek.

Konuk takım Milan'da ise ön libero pozisyonunda oynayan Ardon Jashari mücadelede forma giyemeyecek. Alt baldır kemiğinde yırtık olan genç futbolcunun 2025 Ekim ayının sonunda sahalara tekrardan dönmesi bekleniyor.

KENAN YILDIZ JUVENTUS MİLAN MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın ise karşılaşmaya ilk 11'de başlaması bekleniyor. Kenan Yıldız bu sezon Juventus'ta hem 10 numaralı forma ile hem de kaptanlık bandını alarak kritik bir rol oynuyor.

Transfermarkt'ın verilerine göre 50 milyon Euro değeri bulunan Kenan Yıldız, bu sezon Juventus ile çıktığı7 maçta toplam 616 dakika süre aldı. Kenan Yıldız bu karşılaşmalarda 2 gol, 4 asistlik katkı sağladı.

JUVENTUS - MİLAN MUHTEMEL İLK 11

Juventus - Milan maçının muhtemel ilk 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Juventus: Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly; Kalulu, Locatelli, McKennie, Cambiaso; Conceicao, Yıldız; Vlahovic

Milan: Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Gimenez