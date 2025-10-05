Nuri Şahin için zor dönemler: Başakşehir yine kaybetti!

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Başakşehir'i 1-0 ile geçti. Juan'ın 43. dakikada attığı golle galip gelen ev sahibi, an itibarıyla yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı.

BAŞAKŞEHİR YİNE KAYBETTİ

Nuri Şahin'in çalıştırdığı Başakşehir, geçen haftadaki Konyaspor hüsranının ardından bugün de Göztepe'ye mağlup oldu. Esasen ise İstanbul temsilcisi, bu sonuçla birlikte 6 puanda kaldı ve lig tablosunda 13. sırada yer aldı.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Cihan Aydın, Mustafa Savranlar, Murat Altan.

Göztepe: Lis, Allan, Heliton, Bokele, Arda Okan Kurtulan (Dk. 88 Taha Altıkardeş), Rhaldney (Dk. 69 Efkan Bekiroğlu), Miroshi, Dennis (Dk. 69 Ahmed Ildız), Cherni, Juan (Dk. 69 Sabra), Janderson (Dk. 84 Furkan Bayır).

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner (Dk. 75 Ebosele), Ba, Opoku, Operi, Shomurodov, Crespo (Dk. 61 Deniz Türüç), Berat Özdemir (Dk. 81 Umut Güneş), Kaluzinski, Harit (Dk. 75 Bertuğ Yıldırım), Nuno da Costa (Dk. 61 Fayzullayev).

Gol: Dk. 43 Juan (Göztepe).

Sarı kartlar: Dk. 7 Ba, Dk. 45+2 Operi, Dk. 90+2 Deniz Türüç (RAMS Başakşehir), Dk. 46 Dennis, Dk 80 Ahmed Ildız (Göztepe).

