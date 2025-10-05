Menü Kapat
20°
Futbol
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Nuri Şahin için zor dönemler: Başakşehir yine kaybetti!

Trendyol Süper Lig'de Göztepe ile Başakşehir karşılaştı. İzmir ekibi, İstanbul temsilcisini puansız gönderdi.

Nuri Şahin için zor dönemler: Başakşehir yine kaybetti!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
05.10.2025
saat ikonu 22:19
|
GÜNCELLEME:
05.10.2025
saat ikonu 22:30

, 'in 8. haftasında 'i 1-0 ile geçti. Juan'ın 43. dakikada attığı golle galip gelen ev sahibi, an itibarıyla yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı.

Nuri Şahin için zor dönemler: Başakşehir yine kaybetti!

BAŞAKŞEHİR YİNE KAYBETTİ

'in çalıştırdığı Başakşehir, geçen haftadaki Konyaspor hüsranının ardından bugün de Göztepe'ye mağlup oldu. Esasen ise İstanbul temsilcisi, bu sonuçla birlikte 6 puanda kaldı ve lig tablosunda 13. sırada yer aldı.

Nuri Şahin için zor dönemler: Başakşehir yine kaybetti!

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Cihan Aydın, Mustafa Savranlar, Murat Altan.

Göztepe: Lis, Allan, Heliton, Bokele, Arda Okan Kurtulan (Dk. 88 Taha Altıkardeş), Rhaldney (Dk. 69 Efkan Bekiroğlu), Miroshi, Dennis (Dk. 69 Ahmed Ildız), Cherni, Juan (Dk. 69 Sabra), Janderson (Dk. 84 Furkan Bayır).

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner (Dk. 75 Ebosele), Ba, Opoku, Operi, Shomurodov, Crespo (Dk. 61 Deniz Türüç), Berat Özdemir (Dk. 81 Umut Güneş), Kaluzinski, Harit (Dk. 75 Bertuğ Yıldırım), Nuno da Costa (Dk. 61 Fayzullayev).

Gol: Dk. 43 Juan (Göztepe).

Sarı kartlar: Dk. 7 Ba, Dk. 45+2 Operi, Dk. 90+2 Deniz Türüç (RAMS Başakşehir), Dk. 46 Dennis, Dk 80 Ahmed Ildız (Göztepe).

https://x.com/Goztepe/status/1974911793429704913

Sıkça Sorulan Sorular

BAŞAKŞEHİR'DE NURİ ŞAHİN'DEN ÖNCE KİM GÖREV ALIYORDU?
Süper Lig ekibi, Çağdaş Atan ile yollarını ayırmıştı.
