KYK ek tercih ve DGS ek yurt başvuruları başladı mı?

İlk yerleştirmede yurt hakkı kazanamayan veya süresi içinde kayıt yaptıramayan öğrenciler, ikinci bir başvuru dönemi bekliyor.

Özellikle 2025 DGS ek tercih ve YKS ek yerleştirme süreci sonrasında üniversiteye yeni kayıt olacak öğrenciler, gözlerini Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yapılacak açıklamaya çevirdi.

KYK EK YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN?

KYGM’den ek kontenjan başvurularına dair bir duyuru yayımlandı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"ÖSYM ek kontenjanı, özel yetenek sınavı, yatay/dikey geçiş, öğrenci değişim programları, lisansüstü eğitim, ikinci üniversite ve artık yıl öğrencilerine yönelik yurt başvurularının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek olan akademik takvime göre Ekim ayının ikinci haftasında yapılması planlanmaktadır."

KYK EK YERLEŞTİRME BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Başvurular, e-Devlet’te kayıtlı öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin e-Devlet üzerindeki okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri; verilerinde hata bulunan öğrencilerin üniversitelerinin öğrenci işleri birimiyle iletişime geçerek bilgilerini düzelttirmeleri gerekiyor.

Eksik veya hatalı öğrenim bilgisiyle başvuru yapan öğrencilerin yurt başvuruları geçersiz kabul edilecek.