20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 Erdem Avsar

KYK ek tercih ve DGS ek yurt başvuruları başladı mı?

Yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde barınma gereksinimini karşılamak isteyen binlerce üniversite öğrencisi, KYK ek yurt başvuru süreciyle ilgili güncel ayrıntıları araştırıyor.

KYK ek tercih ve DGS ek yurt başvuruları başladı mı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.10.2025
saat ikonu 22:33
|
GÜNCELLEME:
05.10.2025
saat ikonu 22:33

İlk yerleştirmede yurt hakkı kazanamayan veya süresi içinde kayıt yaptıramayan öğrenciler, ikinci bir başvuru dönemi bekliyor.

Özellikle 2025 ek tercih ve ek yerleştirme süreci sonrasında üniversiteye yeni kayıt olacak öğrenciler, gözlerini Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yapılacak açıklamaya çevirdi.

KYK ek tercih ve DGS ek yurt başvuruları başladı mı?

KYK EK YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN?

KYGM’den ek kontenjan başvurularına dair bir duyuru yayımlandı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"ÖSYM ek kontenjanı, özel yetenek sınavı, yatay/dikey geçiş, değişim programları, lisansüstü eğitim, ikinci üniversite ve artık yıl öğrencilerine yönelik yurt başvurularının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek olan akademik takvime göre Ekim ayının ikinci haftasında yapılması planlanmaktadır."

KYK ek tercih ve DGS ek yurt başvuruları başladı mı?

KYK EK YERLEŞTİRME BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Başvurular, e-Devlet’te kayıtlı öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin e-Devlet üzerindeki okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri; verilerinde hata bulunan öğrencilerin üniversitelerinin öğrenci işleri birimiyle iletişime geçerek bilgilerini düzelttirmeleri gerekiyor.

Eksik veya hatalı öğrenim bilgisiyle başvuru yapan öğrencilerin yurt başvuruları geçersiz kabul edilecek.

Sıkça Sorulan Sorular

Başvuru bilgilerinde hata olan öğrenciler ne yapmalı?
E-Devlet üzerinde okul veya bölüm bilgisi hatalı olan öğrencilerin, üniversitelerinin öğrenci işleriyle iletişime geçip bilgilerini güncellemeleri gerekiyor. Aksi halde başvuru geçersiz sayılacak.
