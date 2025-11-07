Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

GTA 6 neden ertelendi, ne zaman çıkacak? Rockstar Games açıklama yaptı

Dünyanın en çok beklenen oyunları arasında yer alan Grand Theft Auto (GTA) 6'nın çıkış tarihinin ertelendiği duyuruldu. 26 Mayıs 2026 tarihinde çıkacağı açıklanan oyun 6 ay daha ertelendi. Oyuncular tarafından GTA 6 neden ertelendi, ne zaman çıkacak sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

GTA 6 neden ertelendi, ne zaman çıkacak? Rockstar Games açıklama yaptı
Haber Merkezi
07.11.2025
07.11.2025
tarafından geliştirilen 'nın çıkış tarihi tekrardan ertelendi. İlk olarak 2025 yılının sonbahar mevsimi olarak açıklanan oyunun çıkış tarihi, daha sonrasında ise 26 Mayıs 2026 tarihine ertelendiği duyurulmuştu. Rockstar Games tarafından yapılan son açıklamada ise GTA 6'nın 6 ay daha ertelendiği duyuruldu.

Oyuncular tarafından GTA 6 neden ertelendi, ne zaman çıkacak sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

GTA 6 neden ertelendi, ne zaman çıkacak? Rockstar Games açıklama yaptı

GTA 6 NEDEN ERTELENDİ?

Rockstar Games'in resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre oyundaki geliştirmelerin henüz tamamlanmadığı için bu kararın alındığı belirtildi.

Rockstar Games yaptığı açıklamada "Bu uzun bekleyişe ekstra süre eklediğimiz için üzgünüz ancak bu birkaç ay oyunu sizin hak ettiğiniz ve bizden beklediğiniz kalitede tamamlayabilmemiz için gerekli zamanı sağlayacak. Sabrınız ve desteğiniz için tekrar teşekkür ederiz. Bekleme süresi biraz daha uzadı ancak oyuncuların Leonida eyaletinin uçsuz bucaksız dünyasının ve modern Vice City'ye dönüşü deneyimlemesi için son derece heyecanlıyız" ifadelerini kullandı.

GTA 6 neden ertelendi, ne zaman çıkacak? Rockstar Games açıklama yaptı

GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

GTA 6 açıklanan bilgilere göre 19 Kasım 2026 PErşembe günü çıkış yapacak. GTA 6'nın ilk olarak PlayStation 5 ve Xbox Series X/S konsollarına gelecek. PC versiyonunun ise 1 yıl sonra çıkış yapması bekleniyor. GTA serisinin önceki oyunlarda da Rockstar Games bu politikayı sürdürmüştü.

#rockstar games
#gta 6
#Oyun Ekstre
#Oyun Ertelemesi
#Game Release
#Oyun Haberleri
#Aktüel
