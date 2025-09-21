Güneş tutulması nereden izlenir? Türkiye’den görülecek mi?

Bugün gerçekleşecek olan Güneş tutulması için saatler kaldı. Milyonlarca kişinin canlı olarak izlemek isteyeceği tutulmanın görüleceği yerler...

GÜNEŞ TUTULMASI NEREDEN İZLENİR?

21 Eylül'de gerçekleşecek olan tutulma 22 Eylül'ün erken saatlerine kadar sürecek. 21 Eylül 23.00 ile 22 Eylül 01.10 aralığında görülecek olan tutulma 22 Eylül günü sona erecek. Bugün yaşanacak olan Güneş tutulması ülkemizden gözlemlenmeyecek.

GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

Bugün gerçekleşecek olan Güneş tutulması Türkiye'den görülmeyecek. Görülecek olan yerler şöyle:

Avustralya ve Yeni Zelanda

Pasifik adaları

Fransa Polinezyası, Kiribati

GÜNEŞ TUTULMASI KAÇ YILDA BİR OLUR?

Her yıl en az 2, en fazla 5 güneş tutulması olur. Ortalama olarak 18 ayda bir tam güneş tutulması yaşanır. Aynı yerde görülmesi ise çok nadirdir; aynı noktadan tam tutulma izlemek için yaklaşık 300–400 yıl beklemek gerekebilir.