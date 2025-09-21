Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Benim Sayfam
SON DAKİKA!
Aktüel
Aktüel
Avatar
Editor
 Sumru Tarhan

Güneş tutulması nereden izlenir? Türkiye’den görülecek mi?

2025 yılında gerçekleşecek olan Güneş tutulması için bekleyiş devam ederken vatandaşlar Türkiye'den görülecek mi araştırmasına başladı. Heyecanla beklenen güneş tutulmasının izleneceği yerleri listeledik.

Güneş tutulması nereden izlenir? Türkiye’den görülecek mi?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.09.2025
saat ikonu 13:17
|
GÜNCELLEME:
21.09.2025
saat ikonu 13:17

Bugün gerçekleşecek olan için saatler kaldı. Milyonlarca kişinin canlı olarak izlemek isteyeceği tutulmanın görüleceği yerler...

GÜNEŞ TUTULMASI NEREDEN İZLENİR?

21 Eylül'de gerçekleşecek olan tutulma 22 Eylül'ün erken saatlerine kadar sürecek. 21 Eylül 23.00 ile 22 Eylül 01.10 aralığında görülecek olan tutulma 22 Eylül günü sona erecek. Bugün yaşanacak olan Güneş tutulması ülkemizden gözlemlenmeyecek.

Güneş tutulması nereden izlenir? Türkiye’den görülecek mi?

GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

Bugün gerçekleşecek olan Güneş tutulması Türkiye'den görülmeyecek. Görülecek olan yerler şöyle:

ve

Pasifik adaları

Fransa Polinezyası, Kiribati

Güneş tutulması nereden izlenir? Türkiye’den görülecek mi?

GÜNEŞ TUTULMASI KAÇ YILDA BİR OLUR?

Her yıl en az 2, en fazla 5 güneş tutulması olur. Ortalama olarak 18 ayda bir tam güneş tutulması yaşanır. Aynı yerde görülmesi ise çok nadirdir; aynı noktadan tam tutulma izlemek için yaklaşık 300–400 yıl beklemek gerekebilir.

ETİKETLER
#avustralya
#Yeni Zelanda
#güneş tutulması
#Pasifik Adaları
#Fransa Polinezyası
#Kiribati
#Aktüel
