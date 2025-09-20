Menü Kapat
Yarın güneş tutulması var mı? 21 Eylül güneş tutulması Türkiye’den görülecek mi?

Eylül ayının ikinci tutulması olan parçalı Güneş tutulması için gün ve saat araştırması başladı. Güneş tutulmasını izlemek isteyen vatandaşlar güneş tutulması takvimini öğrenmek istiyor.

Yarın güneş tutulması var mı? 21 Eylül güneş tutulması Türkiye’den görülecek mi?
21 Eylül’de gerçekleşecek parçalı , gökyüzü tutkunları için unutulmaz bir deneyim olacak.

Güneş tutulmasının Türkiye’den izlenip izlenemeyeceği, tutulmanın vakitleri ve en iyi hangi bölgelerden seyredilebileceği ilgi konusu oldu.

Yarın güneş tutulması var mı? 21 Eylül güneş tutulması Türkiye’den görülecek mi?

21 EYLÜL GÜNEŞ TUTULMASI SAAT KAÇTA?

Parçalı Güneş tutulması Türkiye saatiyle 20.30 sularında başlayacak.

Tutulmanın en net şekilde gözlemlenebileceği an yine Türkiye saatiyle 22.40 olarak belirlendi.

Ay’ın Güneş’in bir kısmını kapatmasıyla Güneş hilal görünümünü alacak.

Tutulma, gece yarısını biraz geçtikten sonra etkisini kaybetmeye başlayacak.

Yarın güneş tutulması var mı? 21 Eylül güneş tutulması Türkiye’den görülecek mi?

GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

Maalesef 21 Eylül’de meydana gelecek parçalı Güneş tutulması Türkiye’den görülemeyecek.

Çünkü tutulma güzergâhı Güney Yarım Küre’den geçiyor ve Türkiye bu hattın haricinde kalıyor.

21 Eylül Güneş tutulması hangi saatlerde en net görülecek?
Tutulma 20.30 civarında başlayacak, en belirgin anı ise 22.40’ta yaşanacak.
