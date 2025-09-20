Yarın güneş tutulması var mı? 21 Eylül güneş tutulması Türkiye’den görülecek mi?

21 Eylül’de gerçekleşecek parçalı Güneş tutulması, gökyüzü tutkunları için unutulmaz bir deneyim olacak.

Güneş tutulmasının Türkiye’den izlenip izlenemeyeceği, tutulmanın vakitleri ve en iyi hangi bölgelerden seyredilebileceği ilgi konusu oldu.

21 EYLÜL GÜNEŞ TUTULMASI SAAT KAÇTA?

Parçalı Güneş tutulması Türkiye saatiyle 20.30 sularında başlayacak.

Tutulmanın en net şekilde gözlemlenebileceği an yine Türkiye saatiyle 22.40 olarak belirlendi.

Ay’ın Güneş’in bir kısmını kapatmasıyla Güneş hilal görünümünü alacak.

Tutulma, gece yarısını biraz geçtikten sonra etkisini kaybetmeye başlayacak.

GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

Maalesef 21 Eylül’de meydana gelecek parçalı Güneş tutulması Türkiye’den görülemeyecek.

Çünkü tutulma güzergâhı Güney Yarım Küre’den geçiyor ve Türkiye bu hattın haricinde kalıyor.