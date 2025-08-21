Gürcistan Türkiye maç bilet fiyatları belli oldu! Milli maçın biletleri satışta

A Millî Takımımızın 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda Tiflis'te karşı karşıya geleceği Gürcistan maçı için kısa süre kaldı. Tiflis'te oynanacak olan maçı canlı olarak stadyumdan takip etmek isteyenler maç bileti satın alıyor.

GÜRCİSTAN TÜRKİYE MAÇ BİLET FİYATLARI

4 Eylül Perşembe günü A Milli Futbol Takımımız, Gürcistan ile Tiflis'teki Boris Paichadze Ulusal Stadyumu'nda karşılaşacak. 19.00'da başlayacak olan müsabakanın biletleri 20 Ağustos itibarıyla satışa çıktı. Gürcistan - Türkiye maçının misafir tribün bilet fiyatları 1000 TL olarak belirlenirken bilet satışlarında passolig kart zorunluluğu aranmayacağı belirtildi.

GÜRCİSTAN TÜRKİYE MAÇ BİLETİ NASIL ALINIR?

4 Eylül'de oynanacak olan karşılaşmanın biletleri Passolig internet sitesinden veya mobil uygulamasında alınabiliyor. İsim, soyisim, T.C. kimlik numarası ve iletişim bilgileri ile futbolseverler biletlerini satın alabilecek. TFF, "Passo dışında farklı sitelerden alınan biletler hususunda sorumluluk kabul edilmeyecektir." ifadeleri ile bilet satışı hakkında uyarıda bulundu.

MİLLİ TAKIM MAÇ TAKVİMİ

4 Eylül, 19:00 → Gürcistan - Türkiye

7 Eylül, 21:45 → Türkiye - İspanya

11 Ekim, 21:45 → Türkiye - Bulgaristan

14 Ekim, 21:45 → Türkiye - Gürcistan

15 Kasım, 20:00 → Türkiye - Bulgaristan

18 Kasım, 22:45 → İspanya - Türkiye