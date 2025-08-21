Menü Kapat
 Sumru Tarhan

Gürcistan Türkiye maç bilet fiyatları belli oldu! Milli maçın biletleri satışta

2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda Türkiye, Gürcistan ile 4 Eylül'de karşı karşıya gelecek. Rakip takımın evine konuk olacağımız maçın biletleri dün itibarıyla satışa çıkarken Türkiye Gürcistan maç bilet fiyatları da netleşti.

KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
21.08.2025
15:26
|
GÜNCELLEME:
21.08.2025
15:26

A Millî Takımımızın 2026 E Grubu'nda Tiflis'te karşı karşıya geleceği maçı için kısa süre kaldı. Tiflis'te oynanacak olan maçı canlı olarak stadyumdan takip etmek isteyenler maç bileti satın alıyor.

GÜRCİSTAN TÜRKİYE MAÇ BİLET FİYATLARI

4 Eylül Perşembe günü A Milli Takımımız, Gürcistan ile Tiflis'teki Boris Paichadze Ulusal Stadyumu'nda karşılaşacak. 19.00'da başlayacak olan müsabakanın biletleri 20 Ağustos itibarıyla satışa çıktı. Gürcistan - maçının misafir tribün bilet fiyatları 1000 TL olarak belirlenirken bilet satışlarında passolig kart zorunluluğu aranmayacağı belirtildi.

GÜRCİSTAN TÜRKİYE MAÇ BİLETİ NASIL ALINIR?

4 Eylül'de oynanacak olan karşılaşmanın biletleri Passolig internet sitesinden veya mobil uygulamasında alınabiliyor. İsim, soyisim, T.C. kimlik numarası ve iletişim bilgileri ile futbolseverler biletlerini satın alabilecek. TFF, "Passo dışında farklı sitelerden alınan biletler hususunda sorumluluk kabul edilmeyecektir." ifadeleri ile bilet satışı hakkında uyarıda bulundu.

MİLLİ TAKIM MAÇ TAKVİMİ

4 Eylül, 19:00 → Gürcistan - Türkiye

7 Eylül, 21:45 → Türkiye - İspanya

11 Ekim, 21:45 → Türkiye - Bulgaristan

14 Ekim, 21:45 → Türkiye - Gürcistan

15 Kasım, 20:00 → Türkiye - Bulgaristan

18 Kasım, 22:45 → İspanya - Türkiye

Kayserispor Galatsaray maçı hakemi kim? Alper Akarsu kimdir, Galatasaray karnesi?
ETİKETLER
#Futbol
#Türkiye
#a milli takım
#gürcistan
#Dünya Kupası Elemeleri
#Maç Bileti
#Boris Paichadze Ulusal Stadyumu
#Aktüel
