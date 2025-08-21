Menü Kapat
Kayserispor Galatsaray maçı hakemi kim? Alper Akarsu kimdir, Galatasaray karnesi?

Trendyol Süper Lig'in yeni sezonu 3. haftasıyla birlikte devam ediyor. Bu hafta pazar günü Kayserispor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından Kayserispor - Galatasaray maçı hakemi kim olduğu araştırılmaya başlandı. TFF tarafından açıklanan bilgilere göre karşılaşmayı hakem Alper Akarsu yönetecek. Alper Akarsu'nun daha önce yönettiği Galatasaray maçları gündeme geldi.

Kayserispor Galatsaray maçı hakemi kim? Alper Akarsu kimdir, Galatasaray karnesi?
'in 3. haftası kapsamında , ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

24 Ağustos 2025 Pazar günü saat 21.30'da oynanacak olan karşılaşmanın hakem kadrosu açıklandı. Yapılan açıklamanın ardından taraftarlar Kayserispor - Galatasaray maçı hakemi kim olduğunu merak etmeye başladı.

Kayserispor Galatsaray maçı hakemi kim? Alper Akarsu kimdir, Galatasaray karnesi?

KAYSERİSPOR - GALATASARAY MAÇI HAKEMİ KİM?

Türkiye Futbol Federasyonu () tarafından açıklanan bilgilere göre Kayserispor - Galatasaray maçını hakem Alper Akarsu yönetecek. Yardımcı hakem olarak Deniz Caner Özaral ve Mehmet Kısal'ın görev alacağı karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Fatih Tokail olacak.

Mücadelenin VAR hakemi ise henüz açıklanmadı. Karşılaşmanın oynanacağı gün VAR ve AVAR'da yer alacak hakemlerin açıklaması bekleniyor.

Kayserispor Galatsaray maçı hakemi kim? Alper Akarsu kimdir, Galatasaray karnesi?

ALPER AKARSU GALATASARAY KARNESİ

Alper Akarsu kariyeri boyunca Galatasaray'ın sadece 4 Ocak 2025 tarihinde RAMS Park'ta oynadığı Göztepe maçında görev aldı.

Trendyol Süper Lig kapsamında oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar, İzmir ekibini 2-1 mağlup etti. Maçta Galatasaray 1, Göztepe ise 2 sarı kart gördü. Ayrıca Galatasaray karşılaşmada 1 penaltı kullandı.

Kayserispor Galatsaray maçı hakemi kim? Alper Akarsu kimdir, Galatasaray karnesi?

ALPER AKARSU KİMDİR?

Alper Akarsu 9 Ekim 1995 tarihinde Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde dünyaya geldi. 2013 yılında hakemlik yapmaya başlayan Alper Akarsu, Süper Lig'de ilk karılaşmasını 7 Ocak 2024 tarihinde yönetti.

