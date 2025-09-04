Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 TGRT Haber

Gürcistan Türkiye maçını anlatacak spiker açıklandı

Gürcistan Türkiye spikeri belli oldu. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda Türkiye, ilk maçında Gürcistan ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Tiflis’teki Boris Paichadze Ulusal Stadı’nda oynanacak karşılaşma saat 19.00’da başlayacak. İşte Gürcistan Türkiye maçını anlatan spiker ve yayın bilgileri…

KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
04.09.2025
saat ikonu 18:48
|
GÜNCELLEME:
04.09.2025
saat ikonu 18:48

A Milli Takımı, elemelerindeki ilk sınavına deplasmanında çıkıyor. Kritik mücadele öncesinde yayın bilgileri, hakem kadrosu, ilk 11’ler ve spiker detayları belli oldu.

GÜRCİSTAN TÜRKİYE HANGİ KANALDA?

Gürcistan ile arasında oynanacak olan 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk karşılaşması ’den şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşma saat 19.00’da başlayacak ve Boris Paichadze Ulusal Stadı’nda oynanacak. Maçı ekran başından takip etmek isteyen izleyiciler, TV8’in yanı sıra EXXEN platformundan da karşılaşmayı izleyebilecek. EXXEN kullanıcıları, ek bir ücret ödemeden maçı canlı olarak takip edebilecek.

TV8’in güncel uydu frekans bilgileri de açıklandı. Yayını takip etmek isteyen izleyiciler için Türksat 4A üzerinden 12356 MHz frekans, yatay polarizasyon, 7100 Ksym/s symbol rate ve 2/3 FEC değerleri paylaşıldı. Ayrıca karşılaşma TV8’in resmi internet sitesi üzerinden de canlı olarak izlenebilecek.

GÜRCİSTAN TÜRKİYE MAÇINI KİM ANLATIYOR, SPİKER KİM?

Maçın spiker ve yorumcu kadrosu belli oldu. Gürcistan Türkiye mücadelesini spiker Alp Özgen anlatacak. Özgen’in yanında yorumcu olarak Ömer Üründül mikrofon başında olacak.

GÜRCİSTAN TÜRKİYE SPİKERİ ALP ÖZGEN KİMDİR?

Alp Özgen, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü mezunudur. Yüksek lisansını yine aynı üniversitede Radyo ve Televizyon alanında tamamladı. Spor medyasına 2010 yılında adım atan Özgen, TRT’de Stadyum ve Birebir gibi programlarda genel koordinatörlük görevinde bulundu. Bu dönemde televizyonculuk ve spor yayıncılığı alanında önemli bir tecrübe kazandı.

Daha sonraki yıllarda D-Smart ve CNN Türk’te görev yaptı. 2016-2018 yılları arasında Eurosport ekranlarında spor spikerliği yapan Özgen, özellikle futbol karşılaşmalarındaki anlatımıyla tanındı. Son olarak S Sport’ta görev alan Özgen, günümüzde TV8,5 ve EXXEN platformlarında spor spikerliği yapmayı sürdürüyor.

