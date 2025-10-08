Hadise, Birce Akalay, Demet Evgar, Mert Yazıcıoğlu neden gözaltına alındı? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı

İstanbul'da bugün (8 Ekim 2025 Çarşamba) ünlülere yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Hadise, Birce Akalay, Demet Evgar ve Mert Yazıcıoğlu gibi birçok isim gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından operasyon gerçekleştirildi.

Vatandaşlar tarafından Hadise, Birce, Akalay, Demet Evgar ve Mert Yazıcıoğlu neden gözaltına alındığı ise merak ediliyor.

HADİSE NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ünlüler arasında ünlü şarkıcı Hadise Açıkgöz de bulunuyor. Yapılan açıklamaya göre "uyuşturucu madde kullanımı özendirmek" suçlamasıyla operasyon gerçekleştirildi. İfadeye çağırılan ünlü isimlerden tek tek kan örneği alınacağı belirtildi.

BİRCE AKALAY NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Ünlü oyuncu Birce Akalay, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında "uyuşturucu madde kullanımını özendirmek" suçlamasıyla gözaltına alındı.

DEMET EVGAR GÖZALTINA MI ALINDI, NEDEN?

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından 8 Ekim 2025 Çarşamba günü gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alınan ünlüler arasında ünlü oyuncu Demet Evgar Babataş da bulunuyor. Ünlü oyuncu uyuşturucu madde kullanımına özendirmek" suçlamasıyla gözaltına alındı.

MERT YAZICIOĞLU GÖZALTINA MI ALINDI, NEDEN?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından 8 Ekim 2025 Çarşamba günü gerçekleştirilen operasyon kapsamında ünlü oyuncu Mert Yazıcıoğlu, "uyuşturucu madde kullanımını özendirmek" suçlamasıyla gözaltına alındı.