Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Hadise, Birce Akalay, Demet Evgar, Mert Yazıcıoğlu neden gözaltına alındı? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafındna yürütülen soruşturma kapsamında bugün Hadise, Birce Akalay, Demet Evgar, Mert Yazıcıoğlu'nun da aralarında bulunduğu birçok ünlü isim gözaltına alındı. Vatandaşlar tarafından Hadise, Birce Akalay, Demet Evgar, Mert Yazıcıoğlu neden gözaltına alındığı merak ediliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Hadise, Birce Akalay, Demet Evgar, Mert Yazıcıoğlu neden gözaltına alındı? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.10.2025
saat ikonu 09:38
|
GÜNCELLEME:
08.10.2025
saat ikonu 09:38

'da bugün (8 Ekim 2025 Çarşamba) ünlülere yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında , , Demet Evgar ve Mert Yazıcıoğlu gibi birçok isim gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından operasyon gerçekleştirildi.

Vatandaşlar tarafından Hadise, Birce, Akalay, Demet Evgar ve Mert Yazıcıoğlu neden gözaltına alındığı ise merak ediliyor.

Hadise, Birce Akalay, Demet Evgar, Mert Yazıcıoğlu neden gözaltına alındı? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı

HADİSE NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ünlüler arasında ünlü şarkıcı Hadise Açıkgöz de bulunuyor. Yapılan açıklamaya göre "uyuşturucu madde kullanımı özendirmek" suçlamasıyla operasyon gerçekleştirildi. İfadeye çağırılan ünlü isimlerden tek tek kan örneği alınacağı belirtildi.

Hadise, Birce Akalay, Demet Evgar, Mert Yazıcıoğlu neden gözaltına alındı? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı

BİRCE AKALAY NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Ünlü oyuncu Birce Akalay, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında "uyuşturucu madde kullanımını özendirmek" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Hadise, Birce Akalay, Demet Evgar, Mert Yazıcıoğlu neden gözaltına alındı? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı

DEMET EVGAR GÖZALTINA MI ALINDI, NEDEN?

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından 8 Ekim 2025 Çarşamba günü gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alınan ünlüler arasında ünlü oyuncu Demet Evgar Babataş da bulunuyor. Ünlü oyuncu uyuşturucu madde kullanımına özendirmek" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Hadise, Birce Akalay, Demet Evgar, Mert Yazıcıoğlu neden gözaltına alındı? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı

MERT YAZICIOĞLU GÖZALTINA MI ALINDI, NEDEN?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından 8 Ekim 2025 Çarşamba günü gerçekleştirilen operasyon kapsamında ünlü oyuncu Mert Yazıcıoğlu, "uyuşturucu madde kullanımını özendirmek" suçlamasıyla gözaltına alındı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ünlülere uyuşturucu operasyonu! Mert Yazıcıoğlu, İrem Derici, Hadise ve çok sayıda isim gözaltına alındı
ETİKETLER
#istanbul
#hadise
#birce akalay
#turkey
#Arrest
#Celebrities
#Drug Charges
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.