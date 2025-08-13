Menü Kapat
29°
 TGRT Haber

Hangi belediyeler, kimler AK Parti’ye katılacak? Aydın'da Özlem Çerçioğlu’nun yan sıra 3 ilçenin daha adı geçiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin yarın düzenlenecek programında yeni katılımlar olacağını açıkladı. Erdoğan, AK Gençlik Strateji ve İstişare Kampı Kapanış Programı’nda yaptığı konuşmada, “Yeni katılımlarla ailemiz büyüyor, güçleniyor” dedi. CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül ise Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve üç ilçe belediye başkanının partilerinden ayrılarak AK Parti’ye katılacağı iddialarını dile getirdi. İşte AK Parti’ye katılacak belediye başkanları ile ilgili son detaylar…

Hangi belediyeler, kimler AK Parti'ye katılacak? Aydın'da Özlem Çerçioğlu'nun yan sıra 3 ilçenin daha adı geçiyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
13.08.2025
21:05
|
GÜNCELLEME:
13.08.2025
21:05

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ’nin 24’üncü kuruluş yıl dönümü öncesinde partisine yeni katılımlar olacağını duyurdu. Siyasi kulislerde ise bazı belediye başkanlarının AK Parti’ye geçeceği iddiaları konuşuluyor.

HANGİ BELEDİYELER, KİMLER AK PARTİ'YE GEÇECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi’nde düzenlenen AK Gençlik Strateji ve İstişare Kampı Kapanış Programı’nda yaptığı konuşmada, yarın yeni katılımlar olacağını belirtti. “Yeni katılımlarla ailemiz büyüyor, güçleniyor” ifadelerini kullanan Erdoğan, partinin her türlü algı operasyonuna rağmen saflarını genişlettiğini söyledi. Bu açıklamanın ardından siyasi kulislerde özellikle ’daki bazı belediye başkanlarının AK Parti’ye katılacağı iddiaları gündeme geldi.

Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, yaptığı açıklamada Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile Sultanhisar, Söke ve Yenipazar belediye başkanlarının AK Parti’ye katılacağını ileri sürdü. Bülbül, Çerçioğlu’na ulaşamadıklarını, telefonunun kapalı olduğunu belirtirken, bu durumun iddiaları güçlendirdiğini ifade etti. CHP’liler arasında da söz konusu geçişin yüksek ihtimal olduğu konuşuluyor.

Hangi belediyeler, kimler AK Parti’ye katılacak? Aydın'da Özlem Çerçioğlu’nun yan sıra 3 ilçenin daha adı geçiyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar ise katılımlarla ilgili olarak, “Çeşitli noktalardan katılımlar olacağını, farklı partilerden farklı katılımlar olarak karşılık bulacağını paylaşabilirim. Tabii bunu şu anda kamuoyunda değerlendirmek üzerine ben genel bir çerçeve için paylaştım. Kişiler üzerinden yaklaşımı rozet merasiminde sayın cumhurbaşkanımız, genel başkanımız gerçekleştirmiş olacak” dedi. Yarın düzenlenecek AK Parti Grup Toplantısı’nda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın rozet takacağı belirtiliyor.

Hangi belediyeler, kimler AK Parti’ye katılacak? Aydın'da Özlem Çerçioğlu’nun yan sıra 3 ilçenin daha adı geçiyor

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU AK PARTİ'YE Mİ GEÇTİ?

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun AK Parti’ye geçeceği iddiaları siyaset gündeminde geniş yankı uyandırdı. CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, bu iddiaları doğrulayan açıklamalarda bulundu ve Çerçioğlu’na ulaşamadıklarını, telefonunun kapalı olduğunu söyledi. Bu gelişme, kamuoyunda iddiaların gerçek olabileceği yönünde yorumlara yol açtı.

Hangi belediyeler, kimler AK Parti’ye katılacak? Aydın'da Özlem Çerçioğlu’nun yan sıra 3 ilçenin daha adı geçiyor

Çerçioğlu’nun yanı sıra, Aydın’daki Sultanhisar, Söke ve Yenipazar belediye başkanlarının da AK Parti’ye geçeceği öne sürüldü. CHP kanadında yaşanan bu gelişmenin ardından gözler yarınki AK Parti Grup Toplantısı’na çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın toplantıda Çerçioğlu’na rozet takması bekleniyor.

AK Parti’den konuya ilişkin yapılan resmi açıklamada ise isim verilmeden farklı partilerden katılımların olacağı teyit edildi.

ETİKETLER
#chp
#aydın
#aydın
#ak parti
#ak parti
#belediye başkanları
#Yeni Katılımlar
#Özlem Çerçioğlu
#Aktüel
