Hasan Arat Beşiktaş'tan neden ihraç edildi? 1 yıl süreyle uzaklaştırıldı

Beşiktaş bugün Sinan Erdem Spor Salonu'nda 2025 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nı gerçekleştirdi. Toplantıda disiplin kurulu tarafından 1 yıl süreyle üyelikten uzaklaştırılan eski başkan Hasan Arat'ın cezası oylamaya sunuldu.

Gerçekleştirilen oylama sonucunda Hasan Arat, oy çokluğuyla 1 yıl süreyle geçici olarak üyelikten çıkarıldı.

Yaşanan gelişmelerin ardından taraftarlar tarafından Hasan Arat Beşiktaş'tan neden ihraç edildi sorusu araştırılmaya başlandı.

HASAN ARAT BEŞİKTAŞ'TAN NEDEN İHRAÇ EDİLDİ?

Hasan Arat, Beşiktaş Kulübü'nün 12 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirdiği divan kurulu toplantısında, kürsüdeki konuşması sırasında eski divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk ile gerginlik yaşamıştı. Tartışmanın fiziki müdahaleye dönüşmesinin ardından toplantı iptal edilmişti.

Yaşanan olayın ardından disiplin kuruluna sevk edilen Hasan Arat'ın kulüpten 1 yıl süreyle uzaklaştırılması yönünde karar alınmıştı. Alınan karar kulübün yönetim kurulu tarafından idari ve mali kongreye taşınmıştı.

HASAN ARAT KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Hasan Arat, 27 Eylül 1959 yaşında Adana'da dünyaya geldi. Profesyonel basketbolcu olan Hasan Arat kariyerine Adana Demirspor'da başladı. Adana Demirspor'un ardından Beşiktaş'ta 5 yıl boyunca forma giyen Hasan Arat daha sonrasında ise Galatasaray'da iki sezon oynadı. Yeşilyurt SK'ya transfer olduktan sonra basketbol kariyerini noktaladıktan sonra Hasan Arat, iş hayatına atıldı.

Süleyman Seba döneminde 1998-2000 yılları arasında Beşiktaş'ta ikinci başkan olarak görev aldı. 2000 ve 2002 yıllarında ise Beşiktaş kongresinde başkanlığa aday oldu. Ancak iki kongrede de Serdar Bilgili karşısında kaybetti.

2023 yılında gerçekleştirilen kongrede ise tekrardan aday olan Hasan Arat, Serdar Adalı ile yarıştı. 3 Aralık 2023 tarihinde seçimi kazanarak Beşiktaş'ın 35. başkanı oldu.

Beşiktaş başkanı olarak görev yaptığı sırada 2024 Türkiye Kupası ve 2024 Süper Kupa'yı kazandı. 29 Kasım 2024'te ise özel nedenlerle görevinden istifa ettiğini açıkladı.