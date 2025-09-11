Hasan Ustaoğlu kimdir? Seydişehir Belediye Başkanı AK Parti'ye katıldı

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün toplandı. Toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'ye geçen Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu'na rozetini taktı.

AK Parti'ye geçmesinin ardından Hasan Ustaoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında gibi sorular gündeme geldi.

HASAN USTAOĞLU KİMDİR?

Hasan Ustaoğlu, 1975 yılında Seydişehir'de dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini burada tamamladı. Selçuk Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Hasan Ustaoğlu 1999 yılından bu yana mühendislik faaliyetleri yürüten bir şirketin sahibidir. 2010 yılından beri Seydişehir CHP örgütünde görevler yapan Hasan Ustaoğlu, iki dönem Seydişehir Belediye Meclisi'ne seçildi.

2024 yerel seçimlerinde ise CHP'den Konya Seydişehir Belediye Başkan adayı oldu ve seçimleri yüzde 35.09 oy alarak kazandı.

HASAN USTAOĞLU NERELİ?

Hasan Ustaoğlu, Konya Seydişehirlidir.

HASAN USTAOĞLU AK PARTİ'YE Mİ GEÇTİ?

Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, 11 Eylül 2025 tarihinde AK Parti'ye geçti. AK Parti'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Güçlü Türkiye yolunda birlik büyüyor, gönül belediyeciliği yayılıyor.

Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ve Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan AK Parti’mize katıldı.

Başkanlarımıza hoş geldiniz diyor, Konyamız için birlikte daha büyük hizmetlere imza atacağımıza inanıyoruz."

https://x.com/Akparti/status/1966103813808595096