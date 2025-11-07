Hatay’da deprem mi oldu son dakika? AFAD son depremler listesi

Bugün Hatay'da hissedilen deprem sonrasında vatandaşlar endişeli anlar yaşadı. Defne'de yaşanan sarsıntı kısa süreli hissedildi.

HATAY'DA DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA?

AFAD son depremler listesinde yer alan bilgilere göre bugün Hatay'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerde hissedilirken korku dolu anlar yaşandı.

HATAY ANTAKYA DEPREMİ SON DAKİKA

AFAD tarafından paylaşılan son dakika depremler listesine göre Hatay'da bugün 3.7 şiddetinde deprem oldu. Sarsıntı Defne'de meydana gelirken birçok yerde hissedildi. Orta şiddetli deprem Antakya'da da hissedildi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ HATAY

7 Kasım Cuma günü Hatay'ın Defne ilçesinde bugün 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Son depremler listesi ile son depremleri öğrenebiliyoruz.