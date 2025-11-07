Hatay’da deprem mi oldu son dakika? AFAD son depremler listesi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Bugün Hatay'da hissedilen deprem sonrasında vatandaşlar endişeli anlar yaşadı. Defne'de yaşanan sarsıntı kısa süreli hissedildi.
AFAD son depremler listesinde yer alan bilgilere göre bugün Hatay'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerde hissedilirken korku dolu anlar yaşandı.
AFAD tarafından paylaşılan son dakika depremler listesine göre Hatay'da bugün 3.7 şiddetinde deprem oldu. Sarsıntı Defne'de meydana gelirken birçok yerde hissedildi. Orta şiddetli deprem Antakya'da da hissedildi.
7 Kasım Cuma günü Hatay'ın Defne ilçesinde bugün 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Son depremler listesi ile son depremleri öğrenebiliyoruz.