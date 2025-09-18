Menü Kapat
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

House of the Dragon 3. sezon ne zaman? Tarih belli oldu

Game of Thrones dizisinin öncesini anlatan House of the Dragon'ın 3. sezon tarihi belli oldu. Yeni sezonu uzun zamandır bekleyen dizinin hayranları House of the Dragon 3. sezon ne zaman yayınlanacağını araştırmaya başladı.

House of the Dragon 3. sezon ne zaman? Tarih belli oldu
HBO Max tarafından çekilen House of the Dragon dizisinin son sezonu 2024 tarihinde yayınlanmıştı. Dizinin hayranları sezonun yayınlanmasının ardından yarım kalmış gibi hissettiklerini ifade etmiş, 3. sezonun erken çıkması gerektiğini sosyal medya platformlarında belirtmişti.

HBO Başkanı Casey Bloys, dizinin hayranlarına sevindiren haberi verdi. House of the Dragon 3. sezonun ne zaman çıkacağı belli oldu.

House of the Dragon 3. sezon ne zaman? Tarih belli oldu

HOUSE OF THE DRAGON 3. SEZON NE ZAMAN?

HBO Başkanı Casey Bloys tarafından açıklanan bilgilere göre House of the Dragon'un 3. sezonu yılında gerçekleştirilecek olan Emmy ödüllerine yetişmeyecek. Ancak Emmy ödüllerinden hemen sonra dizinin yeni sezonu duyurulacak.

Emmy ödülleri için sezonlar mayıs ayında başlayıp bir sonraki yılın mayıs ayında kapanıyor. Bu kapsamda House of the Dragon'un 2026 Haziran ayında yayınlanması bekleniyor. Daha önce ortaya çıkan bilgilerde de bu tarih işaret edilmişti.

House of the Dragon 3. sezon ne zaman? Tarih belli oldu

A KNİGHT OF THE SEVEN KİNGDOMS NE ZAMAN ÇIKACAK?

'un dünyasında geçen yeni bir dizi daha geliyor. Orijinal seride anlatılan olayların 100 yıl öncesini anlatacak A Knight of the Seven Kingdoms adli dizinin de 2026 yılında yayınlanması bekleniyor.

