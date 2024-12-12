HSV-2 virüsü ölümcül mü? Virüsün nasıl bulaştığı araştırılıyor

12 Aralık 2024 17:14 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 17:22

Dünya Sağlık Örgütü Herpes virüsü HSV-2’nin dünya çapında hızla yayıldığını duyururken vatandaşlar virüsün bulaşma şeklini ve tehlikelerini araştırıyor.

Genital uçuk da olarak bilinen Herpes virüsü HSV-2 yalnızca fiziksel sağlı değil hastalığın etkilediği bölge nedeniyle psikolojik sorunlara da neden olabiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü’nün açıklamalarının ardından ise vatandaşlar söz konusu virüsün yayılma şeklini ve etkilerini merak ediyor.

HSV-2 NEDİR?

Genital herpes olarak bilinen HSV-2 genellikle cinsel temas ile bulaşır ve genital bölgede yaraların çıkmasına neden olur.

HSV-2 virüsü hayat boyu sürebilen bir sağlık sorunudur ve sinir sistemine yerleşerek zaman zaman yeniden aktif hale gelebilir.

HSV-2 NASIL BULAŞIR?

HSV-2’nin bulaşıcılığı hastalığı kapmış olan bir bireyle doğrudan temas sonucu gerçekleşir.

Herpes virüsünün yayılmasında ana rolü cinsel ilişki oynar.

Bunun yanı sıra, vücuttaki oluşan açık yaralarla temas ve vücut sıvısı değişimleri de bulaşma yolları arasındadır.

HSV-2 ÖLÜMCÜL MÜ?

HSV-2 virüsü genellikle ölümcül olarak bilinmez; fakat bazı durumlarda ciddi sağlık problemlerine neden olabilir.

HSV-2'nin HIV virüsüne yakalanma riskini artırdığı da bilinmektedir.

HSV-2 tam anlamıyla tedavi edilememektedir. Tedavi yöntemleri semptomların hafiflemesine yardımcı olmaktadır.

HSV-2 BELİRTİLERİ NELERDİR?

HSV-2 virüsünün kuluçka dönemi uzun olduğu için bulaşın fark edilmesi uzun sürebilir.

HSV-2 Herpes virüsünün en yaygın belirtileri şunlardır:

Genital bölgede ağrılı kabarcıklar ve döküntüler. Kaşıntı, yanma hissi ve hassasiyet. İdrar yaparken yanma ve rahatsızlık hissi. Grip benzeri belirtiler: Ateş, halsizlik, baş ağrısı ve lenf bezlerinde şişlik.