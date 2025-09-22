İBB 2025 burs başvurusu başladı mı? Başvurular için tarih belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından üniversite öğrencilerine verilecek burs başvurusu için beklenen duyuru geldi.

Konuyla ilgili İBB’den yapılan açıklamada beklenen tarih duyuru yapılırken bazı detaylara da yer verildi.

İBB 2025 BURS BAŞVURUSU BAŞLADI MI?

İBB’den yapılan açıklamada burs başvurularının 23 Eylül günü yani yarın başlayacağı belirtildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi burs başvuruları İstanbul Senin uygulaması üzerinden yapılabilecek.

Ayrıntılar uygulama üzerinden burs başvurusu başladığı altında online olarak duyurulacak.

2025 İBB BURSU NE KADAR?

100 bin üniversite öğrencisine verilmesi planlanan İBB bursu 20 bin TL olacak.

Ödemelerin geçen sene uygulandığı gibi iki taksitte verilmesi bekleniyor.

Burs verilecek adaylarda aranan özellikler ise şöyle olacak: