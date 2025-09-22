Menü Kapat
TGRT Haber
Canlı Yayın
Avatar
Editor
 22.09.2025

İBB 2025 burs başvurusu başladı mı? Başvurular için tarih belli oldu

2025-2026 Yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulacak eğitim desteği başvuruları için tarihler belli olurken adaylar başvuru detaylarını araştırmaya koyuldu.

İBB 2025 burs başvurusu başladı mı? Başvurular için tarih belli oldu
Haber Merkezi
22.09.2025
22.09.2025
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından üniversite öğrencilerine verilecek burs başvurusu için beklenen duyuru geldi.

Konuyla ilgili İBB’den yapılan açıklamada beklenen tarih duyuru yapılırken bazı detaylara da yer verildi.

İBB 2025 burs başvurusu başladı mı? Başvurular için tarih belli oldu

İBB 2025 BURS BAŞVURUSU BAŞLADI MI?

İBB’den yapılan açıklamada burs başvurularının 23 Eylül günü yani yarın başlayacağı belirtildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi burs başvuruları İstanbul Senin uygulaması üzerinden yapılabilecek.

Ayrıntılar uygulama üzerinden burs başvurusu başladığı altında online olarak duyurulacak.

İBB 2025 burs başvurusu başladı mı? Başvurular için tarih belli oldu

2025 İBB BURSU NE KADAR?

100 bin üniversite öğrencisine verilmesi planlanan İBB bursu 20 bin TL olacak.

Ödemelerin geçen sene uygulandığı gibi iki taksitte verilmesi bekleniyor.

Burs verilecek adaylarda aranan özellikler ise şöyle olacak:

  • Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak
  • Devlet üniversitesinde veya vakıf, özel üniversitede yüzde 100 burslu okuyor olmak
  • Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması
  • Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak.
