İBB 2026 yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

2026 İBB yurt müracaatları 25 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında sona erdi.

Özellikle, KYK yurt başvurularının başlamasıyla beraber, İBB yurt müracaat sonuçları için beklentiler yükseldi.

İBB YURT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK yurtlarına seçenek olan İBB yurtlarına başvurularını yapan üniversiteli gençler, inceleme sürecinin ardından müracaat sonuçlarına eylül ayının ilk haftasında İstanbul Senin uygulaması üzerinden ve resmi internet sitesinden erişebilecekler.

İBB Yurtları yeni eğitim-öğretim yılı için 13 Eylül’den itibaren hizmet sunmaya başlayacak.

İBB yurt müracaat koşulları şu şekilde:

Öğrencinin kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunun İstanbul ili sınırları içerisinde bulunması,

Ailesinin İstanbul ili sınırları haricinde ikamet etmesi.

Taksirli suçlar dışında adli sicil/arşiv kaydının bulunmaması.

Yurt müracaatı yaptığı tarihte otuz yaşını doldurmamış olması.