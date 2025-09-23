İBB Şehir Tiyatroları ne zaman açılıyor belli oldu! 2025 Avrupa, Anadolu Yakası Ekim ayı programı

Şehir Tiyatroları İstanbul'a bulunan birçok sahnesi ve düşük fiyat uygulaması sayesinde binlerce kişi tarafından sık sık ziyaret ediliyor. Birbirinden güzel tiyatro oyunlarının gösterime gireceği İBB Şehir Tiyatroları'nda 2025 Avrupa, Anadolu Yakası Ekim ayı programı belli oldu.

İBB ŞEHİR TİYATROLARI NE ZAMAN AÇILIYOR?

Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’ndeki basın toplantısında, yeni sezon tarihi ve yeni oyunlar açıklandı. 1 Ekim itibarıyla yeni sezon açılırken İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever, "“Perdelerimizi umuda ve barışa açıyoruz” ifadelerini kullandı. İBB Şehir Tiyatroları resmi X hesabında "Kavuşuyoruz! Anadolu Yakası sahnelerimizde Ekim ayı programımız sizlerle."notu ile yeni sezonun programı açıklandı.

İBB ŞEHİR TİYATROSU ANADOLU YAKASI EKİM PROGRAMI 2025

İBB Şehir Tiyatroları'nda 1 Ekim itibarıyla gösterime girecek olan oyunlar programı şöyle:

İBB ŞEHİR TİYATROLARI NEREDE 2025?

Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi, Kadıköy Haldun Taner Sahnesi, Fatih Reşat Nuri Sahnesi, Gaziosmanpaşa Sahnesi, Gaziosmanpaşa Ferih Egemen Çocuk Tiyatrosu Sahnesi, Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi, Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi, Kağıthane Sadabad Sahnesi, Kağıthane Küçük Kemal Çocuk Tiyatrosu Sahnesi, Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi ve Ümraniye Sahnesi adlarını taşıyan 10 sahne bulunuyor. Her birinde çeşitli tiyatro gösterimleri yapılıyor.