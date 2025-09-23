Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

İBB Şehir Tiyatroları ne zaman açılıyor belli oldu! 2025 Avrupa, Anadolu Yakası Ekim ayı programı

1934 yılında İBB Şehir Tiyatroları adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi bütçesine bağlanan tiyatro kurumu olan İBB Şehir Tiyatroları ne zaman açılıyor netleşti. Binlerce kişinin ziyaret ettiği, çeşitli tiyatroların sergilendiği İBB Şehir Tiyatroları Ekim ayı programı 2025 duyuruldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İBB Şehir Tiyatroları ne zaman açılıyor belli oldu! 2025 Avrupa, Anadolu Yakası Ekim ayı programı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.09.2025
saat ikonu 10:01
|
GÜNCELLEME:
23.09.2025
saat ikonu 10:01

Şehir Tiyatroları İstanbul'a bulunan birçok sahnesi ve düşük fiyat uygulaması sayesinde binlerce kişi tarafından sık sık ziyaret ediliyor. Birbirinden güzel oyunlarının gösterime gireceği İBB Şehir Tiyatroları'nda 2025 Avrupa, Ekim ayı programı belli oldu.

İBB ŞEHİR TİYATROLARI NE ZAMAN AÇILIYOR?

Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’ndeki basın toplantısında, yeni sezon tarihi ve yeni açıklandı. 1 Ekim itibarıyla yeni sezon açılırken İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever, "“Perdelerimizi umuda ve barışa açıyoruz” ifadelerini kullandı. İBB Şehir Tiyatroları resmi X hesabında "Kavuşuyoruz! Anadolu Yakası sahnelerimizde Ekim ayı programımız sizlerle."notu ile yeni sezonun programı açıklandı.

İBB Şehir Tiyatroları ne zaman açılıyor belli oldu! 2025 Avrupa, Anadolu Yakası Ekim ayı programı

İBB ŞEHİR TİYATROSU ANADOLU YAKASI EKİM PROGRAMI 2025

İBB Şehir Tiyatroları'nda 1 Ekim itibarıyla gösterime girecek olan oyunlar programı şöyle:

İBB Şehir Tiyatroları ne zaman açılıyor belli oldu! 2025 Avrupa, Anadolu Yakası Ekim ayı programı
İBB Şehir Tiyatroları ne zaman açılıyor belli oldu! 2025 Avrupa, Anadolu Yakası Ekim ayı programı
İBB Şehir Tiyatroları ne zaman açılıyor belli oldu! 2025 Avrupa, Anadolu Yakası Ekim ayı programı

İBB ŞEHİR TİYATROLARI NEREDE 2025?

Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi, Kadıköy Haldun Taner Sahnesi, Fatih Reşat Nuri Sahnesi, Gaziosmanpaşa Sahnesi, Gaziosmanpaşa Ferih Egemen Çocuk Tiyatrosu Sahnesi, Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi, Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi, Kağıthane Sadabad Sahnesi, Kağıthane Küçük Kemal Çocuk Tiyatrosu Sahnesi, Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi ve Ümraniye Sahnesi adlarını taşıyan 10 sahne bulunuyor. Her birinde çeşitli tiyatro gösterimleri yapılıyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bakırköylüler Derneği Tiyatro Atölyesi sahneye çıkıyor
ETİKETLER
#istanbul
#Oyunlar
#program
#tiyatro
#anadolu yakası
#Şehir Tiyatroları
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.