25°
İBB yurt kesin kayıt ne zaman yapılacak? Yurt sonuçlarının açıklanmasıyla kayıt tarihi de belli oldu

17 bin 270 gencin başvuru yaptığı İBB yurt sonuçları bugün itibarıyla açıklandı. 13 Eylül'de duyurulan İBB yurt sonuçlarının ardından öğrenciler İBB yurt kesin kayıt ne zaman araştırmasına başladı. Tarihler ise duyuruldu.

İBB yurt kesin kayıt ne zaman yapılacak? Yurt sonuçlarının açıklanmasıyla kayıt tarihi de belli oldu
13 Eylül Cumartesi günü erken saatlerde duyurulan İBB yurt sonuçları sonrası kalmaya hak kazanan adaylar belli oldu.

İBB YURT KESİN KAYIT NE ZAMAN YAPILACAK?

2025 yılında 17 bin 270 genç yurt başvurusunda bulunurken bugün itibarıyla sonuçlar duyuruldu. Asil listedeki öğrencilerin online ön kayıt tarihleri 12-14 Eylül olurken asil listeden ön kayıtlarını tamamlayan adayların kesin kayıt işlemleri 15-18 Eylül aralığında alınacak.

İBB yurt kesin kayıt ne zaman yapılacak? Yurt sonuçlarının açıklanmasıyla kayıt tarihi de belli oldu

YURT İSTANBUL İBB SONUÇLARI NEREDEN BAKILIR?

Bugün açıklanan İBB yurt sonuçlarının ardından İBB yurt resmi internet sitesinden sonuçlara bakabiliyorsunuz. Sonuçları görmek için buraya tıklayınız.

İBB yurtlarına başvuru sonuçları açıklandı!
