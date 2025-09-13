İBB yurt kesin kayıt ne zaman yapılacak? Yurt sonuçlarının açıklanmasıyla kayıt tarihi de belli oldu

İstanbul
13 Eylül Cumartesi günü erken saatlerde duyurulan İBB yurt sonuçları sonrası kalmaya hak kazanan adaylar belli oldu.
2025 yılında 17 bin 270 genç yurt başvurusunda bulunurken bugün itibarıyla sonuçlar duyuruldu. Asil listedeki öğrencilerin online ön kayıt tarihleri 12-14 Eylül olurken asil listeden ön kayıtlarını tamamlayan adayların kesin kayıt işlemleri 15-18 Eylül aralığında alınacak.
Bugün açıklanan İBB yurt sonuçlarının ardından İBB yurt resmi internet sitesinden sonuçlara bakabiliyorsunuz. Sonuçları görmek için buraya tıklayınız.