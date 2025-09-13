Toplu taşımaya zam mı geldi? 2025 zamlı otobüs, metrobüs, metro, Marmaray fiyatları

İBB Meclisi'nde İstanbul'da otobüs, metro, metrobüs, minibüs ve vapur gibi toplu ulaşım araçları ile taksi ve okul servislerine yüzde 30 zam yapılmasına ilişkin teklif kabul edilirken toplu taşımaya zam mı geldi merak edildi.

TOPLU TAŞIMAYA ZAM MI GELDİ, NE KADAR OLDU?

İBB Meclisi'nde konuşulan zam talebi sonrası oy çokluğu ile kabul edilmesinin ardından İstanbul'da toplu taşıma fiyatlarına zam geldi. Elektronik tam biletin 27 liradan 35 liraya, "Mavi Kart" aylık abonman ücretinin 2 bin 120 liradan 2 bin 748 liraya çıkarılması talep edilmişti.

ZAMLI OTOBÜS, METROBÜS, METRO FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL 2025 GÜNCEL?

Elektronik tam bilet: 27 ₺ → 35 ₺

Mavi Kart (abonman): 2.120 ₺ → 2.748 ₺

Üsküdar–Eminönü vapur seferi: 34,20 ₺ → 44,33 ₺

Kadıköy–Eminönü ve Kadıköy–Beşiktaş seferleri: 38,11 ₺ → 49,40 ₺

Bostancı–Adalar hattı: 100,45 ₺ → 130,22 ₺

ZAMLI TAKSİ VE MİNİBÜS FİYATLARI 2025

Açılış ücreti: 42 ₺ → 54,50 ₺

Kilometre başına ücret: 28 ₺ → 36,30 ₺

Saatlik zaman tarifesi: 350 ₺ → 453,71 ₺

Kısa mesafe ücreti: 135 ₺ → 175 ₺

Minibüs “indibindi” (25 ₺ → 32,50 ₺ / 30 ₺ → 39 ₺)

Öğrenci tarifesi: 16 ₺ → 21 ₺