25°
Toplu taşımaya zam mı geldi? 2025 zamlı otobüs, metrobüs, metro, Marmaray fiyatları

İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine zam yapılmasının ardından zamlı otobüs, metro, metrobüs ve vapur fiyatları da gündeme yerleşti. Yüzde 30'luk zammın ardından İstanbul'da toplu taşıma bilet fiyatları değişti.

Toplu taşımaya zam mı geldi? 2025 zamlı otobüs, metrobüs, metro, Marmaray fiyatları
İBB Meclisi'nde 'da , , , ve vapur gibi toplu ulaşım araçları ile taksi ve okul servislerine yüzde 30 yapılmasına ilişkin teklif kabul edilirken toplu taşımaya zam mı geldi merak edildi.

TOPLU TAŞIMAYA ZAM MI GELDİ, NE KADAR OLDU?

İBB Meclisi'nde konuşulan zam talebi sonrası oy çokluğu ile kabul edilmesinin ardından İstanbul'da fiyatlarına zam geldi. Elektronik tam biletin 27 liradan 35 liraya, "Mavi Kart" aylık abonman ücretinin 2 bin 120 liradan 2 bin 748 liraya çıkarılması talep edilmişti.

Toplu taşımaya zam mı geldi? 2025 zamlı otobüs, metrobüs, metro, Marmaray fiyatları

ZAMLI OTOBÜS, METROBÜS, METRO FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL 2025 GÜNCEL?

  • Elektronik tam bilet: 27 ₺ → 35 ₺
  • Mavi Kart (abonman): 2.120 ₺ → 2.748 ₺
  • Üsküdar–Eminönü vapur seferi: 34,20 ₺ → 44,33 ₺
  • Kadıköy–Eminönü ve Kadıköy–Beşiktaş seferleri: 38,11 ₺ → 49,40 ₺
  • Bostancı–Adalar hattı: 100,45 ₺ → 130,22 ₺
Toplu taşımaya zam mı geldi? 2025 zamlı otobüs, metrobüs, metro, Marmaray fiyatları

ZAMLI TAKSİ VE MİNİBÜS FİYATLARI 2025

Açılış ücreti: 42 ₺ → 54,50 ₺

Kilometre başına ücret: 28 ₺ → 36,30 ₺

Saatlik zaman tarifesi: 350 ₺ → 453,71 ₺

Kısa mesafe ücreti: 135 ₺ → 175 ₺

Minibüs “indibindi” (25 ₺ → 32,50 ₺ / 30 ₺ → 39 ₺)

Öğrenci tarifesi: 16 ₺ → 21 ₺

