TGRT Haber
25°
 İrem Çınar

Bakanlıktan sıkı denetim: Bir ayda 91 bin işletme mercek altına alındı

Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, geçtiğimiz ay toplam 91 bin 820 gıda işletmesinde denetim gerçekleştirdi.

Bakanlıktan sıkı denetim: Bir ayda 91 bin işletme mercek altına alındı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
13.09.2025
saat ikonu 11:33
|
GÜNCELLEME:
13.09.2025
saat ikonu 11:33

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ağustos ayında gıda işletmelerine yönelik yoğun bir denetim süreci yürütüldüğünü açıkladı. Bakan Yumaklı, bu kapsamda 91 bin 820 resmi kontrol gerçekleştirildiğini ve uygunsuzluk tespit edilen işletmelere toplam 176 milyon 723 bin 671 lira uygulandığını duyurdu.

2 BİN 243 İŞLETMEYE YAPTIRIM, 21 SUÇ DUYURUSU

Bakanlığın verilerine göre, geçen ay 14 bin 850 gıda üretim tesisi, 36 bin 921 satış noktası ve 40 bin 49 toplu tüketim yeri denetlendi. Bu kontroller sonucunda, 2 bin 243 işletmeye idari yaptırım uygulanırken, 21 işletmeci hakkında da cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

Bakanlıktan sıkı denetim: Bir ayda 91 bin işletme mercek altına alındı

“KIRMIZI ÇİZGİMİZ GIDA GÜVENİLİRLİĞİ”

Vatandaşların sağlığıyla oynayanlara karşı hiçbir tolerans göstermeyeceklerini vurgulayan Yumaklı, “Kırmızı çizgimiz olan gıda güvenilirliğini korumakta kararlıyız. Halkımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşması için denetimlerimizi aralıksız sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.

ŞİKAYETLER TEK TEK İNCELENİYOR

Yumaklı, denetimlerin yalnızca yıllık planlarla değil, gelen bildirim ve şikayetler doğrultusunda da yapıldığını belirtti. “Her şikayeti ayrı ayrı değerlendiriyor, mutlaka üzerine gidiyoruz.” dedi.

Bakanlıktan sıkı denetim: Bir ayda 91 bin işletme mercek altına alındı

KAREKOD UYGULAMASI ÇAĞRISI

Bakan Yumaklı, 28 Temmuz itibarıyla tüm gıda işletmelerinde zorunlu hale getirilen karekod uygulamasına dikkat çekti. Vatandaşların, işletmelerin denetim durumlarını bu sistem üzerinden kolaylıkla sorgulayabileceğini hatırlatarak, “Unutulmamalıdır ki en iyi denetçi tüketicinin kendisidir.” sözleriyle tüketicilere çağrıda bulundu.

DENETİMLER KARARLILIKLA SÜRECEK

Gıda güvenilirliği için bakanlık birimleri, paydaşlar ve vatandaşların iş birliğiyle çalışmaların artarak devam edeceğini vurgulayan Yumaklı, toplum sağlığını korumanın en öncelikli hedefleri arasında olduğunu dile getirdi.

ETİKETLER
#tarım ve orman bakanlığı
#idari para cezası
#gıda güvenliği
#gıda denetimi
#Tüketici Ürünleri
#Ekonomi
