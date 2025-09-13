Menü Kapat
 | Sumru Tarhan

KPSS Alan Bilgisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak duyuruldu

ÖSYM tarafından KPSS Alan Bilgisi Oturumları 13-14 Eylül'de yapılırken bugün 10.15 itibarıyla ilk oturum başladı. Binlerce kişinin katıldığı KPSS Alan Bilgisi sınavları sonuçlarının ne zaman açıklanacağı da duyuruldu.

KPSS Alan Bilgisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak duyuruldu
13.09.2025
13.09.2025
Bugün binlerce kişinin katılım sağladığı Alan Bilgisi oturumları devam ederken ilk oturum 10.15'te başladı.

KPSS ALAN BİLGİSİ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince, 13-14 Eylül tarihlerinde uygulanacak olan KPSS sınavlarının sonuçları 10 Ekim itibarıyla duyurulacak. Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifresi ile AİS sistemine giriş yaptıktan sonra puanlarına erişebilecek.

KPSS ALAN BİLGİSİ İKİNCİ OTURUM SAAT KAÇTA BİTECEK?

Bugün gerçekleşen sınavda adaylara 150 dakika süre verilirken birinci oturum saat 12.45'te, ikinci oturum 17.15'te sona erecek. Binlerce adayın katıldığı sınavda heyecan sürerken yarın ise KPSS Lisans Alan Bilgisi üçüncü oturumu uygulanacak. Sınavda İşletme, Muhasebe, İstatistik alanlarından soruları sorulurken, 160 dakika süre verilecek.

