KPSS Alan Bilgisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak duyuruldu

Bugün binlerce kişinin katılım sağladığı KPSS Alan Bilgisi oturumları devam ederken ilk oturum 10.15'te başladı.

KPSS ALAN BİLGİSİ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince, 13-14 Eylül tarihlerinde uygulanacak olan KPSS sınavlarının sonuçları 10 Ekim itibarıyla duyurulacak. Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifresi ile ÖSYM AİS sistemine giriş yaptıktan sonra puanlarına erişebilecek.

KPSS ALAN BİLGİSİ İKİNCİ OTURUM SAAT KAÇTA BİTECEK?

Bugün gerçekleşen sınavda adaylara 150 dakika süre verilirken birinci oturum saat 12.45'te, ikinci oturum 17.15'te sona erecek. Binlerce adayın katıldığı sınavda heyecan sürerken yarın ise KPSS Lisans Alan Bilgisi üçüncü oturumu uygulanacak. Sınavda İşletme, Muhasebe, İstatistik alanlarından soruları sorulurken, 160 dakika süre verilecek.