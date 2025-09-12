KPSS sınavında kalem silgi veriliyor mu? Yarın Alan Bilgisi oturumları uygulanacak

Bu yıl binlerce adayın katıldığı KPSS Alan Bilgisi oturumları için bekleyiş devam ederken sınava katılacak olanlar KPSS sınavında kalem silgi veriliyor mu sorusunu gündeme getirdi.

KPSS SINAVINDA KALEM VERİLİYOR MU?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince, yarın ve 14 Eylül Pazar günü KPSS Alan Bilgisi sınavları uygulanacak. İlk oturum 10.15'te başlarken diğer oturum 14.45'te başlayacak. Adaylara sınavda kalem, silgi, peçete gibi ihtiyaçların yer aldığı kutular verilirken adayların kalem getirmesine gerek kalmıyor.

KPSS ALAN BİLGİSİ KAÇ SORU SORULACAK?

Yarın 10.15'te başlayacak olan KPSS Alan Bilgisi ilk oturumunda Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanlarında sorular verilirken, ikinci oturumda Hukuk, İktisat, Maliye alanlarında soruları sorulacak. İki oturumda da adaylara 150 dakika cevaplama süresi verilecek. Üçüncü oturumda İşletme, Muhasebe, İstatistik alanlarından soru sorulurken, 160 dakika süre verilecek. Adaylara Sınavlarda adaylara, çoktan seçmeli 40'ar soru sorulacak ve istatistik testi için 60 dakika, diğer testler için 50'şer dakika süre verilecek.

KPSS ALAN BİLGİSİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yarın ve pazar günü uygulanacak olan sınavların sonuçları ÖSYM tarafından 10 Ekim tarihinde açıklanacak. Binlerce öğrenci sonuçlarını 10 Ekim itibarıyla öğrenebilecek. KPSS A Grubu sınav sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren 2 yıl süreyle geçerli olacak.