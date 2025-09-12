KPSS Alan Bilgisi saat kaçta bitiyor, kaç dk sürecek? Yarın iki oturum uygulanacak

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, yarın KPSS Alan Bilgisi 1. oturumu 10.15'te başlarken, ikinci oturum 14.45'te başlayacak.

KPSS ALAN BİLGİSİ SAAT KAÇTA BİTİYOR, KAÇ DK SÜRECEK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince uygulanacak olan KPSS Alan Bilgisi yarın 10.15'te başlarken 2. oturum (Hukuk, İktisat, Maliye) aynı gün 14.45'te başlayacak. İki oturumda da adaylara 150 dakika cevaplama süresi verilecek. İlk oturum Birinci oturum saat 12.45'te, ikinci oturum 17.15'te bitecek.

KPSS ALAN BİLGİSİ KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali, "Sınavlar için 345 bina, 4 bin 538 salon kullanılacak. Toplam 16 bin 996 kişi hafta sonu görev yapacak. Sınav güvenliği için 2 bin 377 emniyet görevlisi sahada olacak. Oturumlara 388 engelli aday başvurdu. Bu oturumlara başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutuldu, 1167 aday bu haktan yararlandı. KPSS alan oturumlarına katılacak adaylara başarılar, görevlilere de kolaylıklar dilerim." ifadelerini kullandı.