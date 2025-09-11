KPSS 1., 2. ve 3. oturum saat kaçta başlayacak? KPSS Alan Bilgisi bu hafta gerçekleştirilecek

Kamu kurumlarında çalışmak isteyen binlerce lisans mezununun gireceği Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi oturumları bu hafta sonu 13-14 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Sınav tarihinin yakınlaşmasıyla birlikte adaylar tarafından KPSS 1., 2. ve 3. oturum saat kaçta başlayacağı merak edilmeye başlandı.

KPSS 1. OTURUM SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK 13 EYÜL?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamalara göre KPSS Alan Bilgisi 1. oturumu (Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) 13 Eylül 2025 Cumartesi günü saat 10.15'te başlayacak.

KPSS 2. OTURUM SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK 13 EYLÜL?

2025 KPSS Kılavuzu A Grubu'nda yer alan bilgilere göre KPSS 2. oturum (Hukuk, İktisat, Maliye) 13 Eylül 2025 Cumartesi günü öğleden sonra saat 14.45'te başlayacak.

KPSS 3. OTURUM SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK 14 EYLÜL?

ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzda belirtilenlere göre KPSS 3. oturum ise 14 Eylül 2025 Pazar günü saat 10.15'te başlayacak.

KPSS Alan Bilgisi sınavında uygulanacak olan testlerde sorulacak olan soru sayısı ve adaylara verilecek süreler ise şöyle: