Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Ticaret Bakanlığı duyurdu: Kanada, ihracat yasağını kaldırdı!

Ticaret Bakanlığı, Kanada’nın levrek ve çipura başta olmak üzere Türk su ürünlerine uyguladığı yasağın 8 Eylül itibarıyla sona erdiğini açıkladı.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
13.09.2025
saat ikonu 11:19
|
GÜNCELLEME:
13.09.2025
saat ikonu 11:19

Ticaret Bakanlığı, ile yapılan görüşmeler sonucu Türk su ürünlerinin bu ülkeye ihracatında uygulanan kısıtlamaların kaldırıldığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, tarım ve gıda ürünleri ihracatında karşılaşılan pazara giriş engellerinin sistematik biçimde ele alınması, ülke ve ürün bazında önceliklendirilmesi ve çözüm üretme kapasitesinin güçlendirilmesi amacıyla yürütülen Gıda ve Tarım İhracatındaki Teknik Engellerin Aşılması (GATE) Projesi'nin, 2025 Yılı Eylem Planı kapsamında kararlılıkla uygulandığı ifade edildi.

Bu kapsamda, Kanada'nın özellikle su ürünleri alanında öncelikli ülkeler arasında belirlendiği, levrek ve çipura ihracatında yaşanan kısıtlamaların da proje gündeminde ele alındığı belirtilen açıklamada, Kanada Gıda Denetim Kurumunun (CFIA) ise 1 Haziran 2023'te Türk menşeli bazı su ürünlerinin ülkeye girişini yasakladığı hatırlatıldı. Açıklamada, iki ülke arasında birçok su ürününün ihracatının kararla birlikte fiilen durma noktasına geldiği bilgisi verildi.

Kısıtlamanın kaldırılması amacıyla Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının koordineli hareket ederek, CFIA nezdinde girişimlerde bulunduğu aktarılan açıklamada, "Yoğun girişimler neticesinde, söz konusu ürünlerin Kanada’ya ihracatında öngörülen teknik engeller giderilmiş ve 8 Eylül 2025 itibarıyla yasaklı statü kaldırılarak, anılan ürünlerin Kanada’ya yeniden ithalatına resmi olarak izin verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Ticaret Bakanlığı duyurdu: Kanada, ihracat yasağını kaldırdı!

YENİ HEDEF FİLİPİNLER VE ÇİN

Açıklamada, gelecek dönemde de Filipinler ve Çin başta olmak üzere hedef pazarlara yönelik diplomatik ve teknik girişimlerin GATE Projesi çerçevesinde kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

İhracatçılar Meclisi organizasyonunda düzenlenecek Filipinler Genel Ticaret Heyeti Programı vesilesiyle Türkiye menşeli kanatlı eti ile yaş meyve ve sebze ürünlerine karşı uygulanan teknik engellerin kaldırılmasının da hedeflendiği belirtilen açıklamada, Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerinin ekimde Çin'e gerçekleştireceği ziyaret de hatırlatılarak, şunlar kaydedildi:

"Bakanlığımız ve Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileriyle ilgili ihracatçılarımızın katılımıyla düzenlenecek ziyarette, başta tavuk eti, kiraz, narenciye ve su ürünleri olmak üzere çeşitli ürünlerde karşılaşılan bitki ve hayvan sağlığı önlemlerinin ortadan kaldırılmasına yönelik müzakerelerin ilerletilmesi öngörülmektedir. Ticaret Bakanlığı olarak, sürdürülebilir ihracat vizyonu doğrultusunda ihracatçılarımızın uluslararası pazarlara kesintisiz ve güvenli erişimini temin etmeye devam ediyoruz. Gıda ve tarım ürünleri ihracatında teknik engellerin kaldırılması, üreticilerimizin ve ihracatçılarımızın rekabet gücünün korunması ve küresel pazarlarda güçlü bir Türkiye markasının inşası için çalışmalarımız kararlılıkla sürecektir."

