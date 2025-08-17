Menü Kapat
İbrahim Yıldız kimdir? İbrahim Yıldız neden yoğun bakımda?

Muhteşem Yüzyıl Kösem, Duy Beni gibi dizilerle adından söz ettiren genç oyuncu İbrahim Yıldız’ın yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenilirken son durumu merak konusu oldu.

İbrahim Yıldız kimdir? İbrahim Yıldız neden yoğun bakımda?
Genç İbrahim Yıldız, 'un Kartal ilçesinde yaşanan talihsiz bir sonucu ağır yaralandı.

İBRAHİM YILDIZ NEDEN YOĞUN BAKIMDA?

İstanbul'un Kartal ilçesine bağlı Soğanlık Orta Mahalle Nur Sokak'ta şiddetli rüzgâr etkili oldu.

Rüzgârın etkisiyle devrilen büyük bir , o sırada sokakta bulunan 27 yaşındaki oyuncu İbrahim Yıldız'ın üzerine düştü.

Olayı gören çevredekiler hemen yardıma koştu.

İbrahim Yıldız kimdir? İbrahim Yıldız neden yoğun bakımda?

Çevredeki vatandaşların çabalarıyla ağacın altından çıkarılan İbrahim Yıldız için sağlık ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan oyuncuya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onu hızla en yakın hastaneye sevk etti.

Ağır yaralı olarak Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan İbrahim Yıldız'ın durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Yetkililerden alınan bilgilere göre, oyuncunun hastanede yaşam mücadelesi verdiği ve tedavisinin yoğun bakım ünitesinde devam ettiği belirtildi.

İbrahim Yıldız kimdir? İbrahim Yıldız neden yoğun bakımda?

İBRAHİM YILDIZ KİMDİR?

26 Mayıs 1998 doğumlu olan İbrahim Yıldız, genç yaşına rağmen birçok önemli projede yer almış bir oyuncudur.

Televizyon dizileri ve sinema filmlerindeki rolleriyle tanınan Yıldız, özellikle genç izleyiciler tarafından takip edilmektedir.

Kariyerinde 'Duy Beni', 'Bir Zamanlar Kıbrıs', 'Kuzey Yıldızı' ve 'Muhteşem Yüzyıl: Kösem' gibi popüler dizilerde rol almıştır.

Ayrıca 'Keşif' adlı sinema filminde ve 'Tek Yürek' ile 'Tombala' gibi diğer televizyon yapımlarında da performans sergilemiştir.

Sıkça Sorulan Sorular

İbrahim Yıldız'a ne oldu?
İbrahim Yıldız, İstanbul Kartal'da şiddetli rüzgâr nedeniyle devrilen bir ağacın altında kalarak ağır yaralandı. Olayın ardından çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarılan oyuncu, hastaneye kaldırıldı.
