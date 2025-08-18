Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Safa Keser

İHH 5’inci Ulusal Afet Yönetimi Tatbikatı başarıyla gerçekleştirildi

İHH İnsani Yardım Vakfı Afet Yönetimi, Ankara’da gerçekleştirdiği 5’inci Ulusal Afet Yönetimi Tatbikatını başarıyla tamamladı. 1350 Afet Yönetimi gönüllüsünün destek verdiği tatbikatta kentsel, suda ve doğada arama kurtarma çalışmaları gerçekleştirildi.

18.08.2025
18.08.2025
Düzenlenen tatbikatta senaryo gereği, 16 Ağustos’ta Ankara’nın Elmadağ ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin sonrasında Afet Yönetimi Ekipleri’ne deprem alarmı verildi. Verilen alarmın hemen ardından 59 ilden ekip yola çıkarak, Ankara’da Afet Yönetimi Kriz Merkezi’nde toplandı. Görev çıkış kâğıtlarını alan ekipler çalışma alanlarına doğru yola çıktı. 8 bölgeden oluşan tatbikatta ekipler faaliyetlerinin yanı sıra medikal kurtarma, , , , ayni bağış ve depo yönetimi alanlarında çalışmalar gerçekleştirdi. Ayrıca 5 adet arama kurtarma köpeği de çalışmalarda aktif görev aldı.

“5 farklı grubumuzla sahada görev aldık”
Tatbikat sonrasında konuşan Afet Yönetiminden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Kars, tatbikat boyunca neler yaptıklarına dair “Bugün İHH İnsani Yardım Vakfı olarak 5'inci Ulusal Afet Yönetimi Tatbikatımızı an itibariyle başarılı bir şekilde tamamladık. Bu tatbikatımızda Afet Yönetimi bileşenlerinden olan 5 farklı çalışma grubumuzla sahada görev aldık. Bunlardan öncelikli olarak 1200'den fazla arama kurtarma gönüllümüzle gelen 39 ihbarda 95 kişinin enkazlardan canlı ve cansız olarak ulaşmayı sağladık.” ifadelerini kullandı.

“7 bin kişiye sıcak yemek dağıttık”
Afet yönetiminde destek veren alanlara değinen Kars, “Beslenme çalışma grubumuzla birlikte tatbikat süresi boyunca 7 bin kişilik yemek çıkartarak hem tatbikat katılımcılarımıza hem de vatandaşlarımıza sıcak yemek ikramında bulunduk. Psikososyal destek grubumuzla birlikte 20'den fazla dezavantajlı çocuğumuz için oyun alanı oluşturarak oyun terapisi gerçekleştirdik. Yine psikososyal destek grubumuzla birlikte 10 farklı ailemize sosyal destek kapsamında çalışma yürüterek ev ziyaretlerimizi gerçekleştirdik. Depo yönetimi ve ayni destek ekiplerimizle birlikte alanda kurmuş olduğumuz 180 metrekarelik sahra depomuz ile gelen bağışların koordinasyonunu sağladık, aynı zamanda ileri dağıtım noktalarına sevkini gerçekleştirdik.” dedi.

Son olarak senaryo gereği kurtarılan afetzedelere değinen Kars, “Sahada çalışma yapan medikal kurtarma ekibimiz ile arama kurtarma koordinasyonunda enkazlardan çıkarılan 95 vatandaşımızı, 44 alanında uzman sağlık çalışanıyla beraber tahliye ederek kamu yetkililerine teslim ettik. Yine barınma çalışma grubumuz ile birlikte alanda kurmuş olduğumuz 15 çadırdan oluşan çadır kentimizi de bu alanda simüle ettik.” şeklinde konuştu.

“Eksiklerimizi keşfedip çözüm sağlıyoruz”
Kars’ın ardından konuşan İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Sekreteri Ahmet Göksun, “Bugün 5'inci Ulusal Afet Tatbikatımızı gerçekleştirmiş olduk. Çok şükür ki herhangi bir olumsuzluk yaşamadan tamamlamış oluyoruz. Tabii ki tatbikatlar ve eğitimler kendimizi geliştirmek ve daha iyisini sahaya yansıtmak için yapılıyor. Bu etkinlikte eksikliklerimizi görüyoruz. Bunları iyileştirmek için çaba sarf ediyoruz. Görevli arkadaşlarımız raporlarını tuttular, incelemelerini yaptılar. İnşallah analizlerimizi yapacağız, eksik kaldığımız yönleri bir daha keşfedeceğiz, onları tamamlamaya gayret edeceğiz. Bir yandan da kapasite ölçümü yapmış oluyoruz. Afet yönetimi demek sadece arama kurtarma değil; psikososyal destek yapmak, beslenmeyi sağlayabilmek, insanların ayni yardımlarını ve barınmalarını gerçekleştirebilmek demek. Bununla alakalı da çalışmalar yürütüyoruz.” şeklinde ifade etti. Düzenlenen tatbikat, çalışmaların ardından sona erdi.

Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
