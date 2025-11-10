Instagram çöktü mü neden açılmıyor? 10 Kasım hata raporları

10 Kasım Instagram erişim raporları inceleniyor.

Dijital dünyanın en çok kullanılan fotoğraf ve video paylaşım uygulamalarından biri olan Instagram, kimi zaman küresel ölçekte yaşanan teknik sorunlarla kullanıcılarını zor durumda bırakabiliyor.

Yaşanan problemlerden sonra kullanıcılar, Instagram’ın resmî olarak çöküp çökmediğini ve bu aksaklığın ne zaman giderileceğini merak ediyor.

10 KASIM INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

10 Kasım Pazartesi günü Instagram’da herhangi bir aksaklık tespit edilmedi.

Bazen bölgesel veya internet altyapısındaki arızalardan dolayı çeşitli yavaşlamalar yaşanabiliyor.

Yavaşlama veya mesaj gönderim hatası yaşayan kullanıcılar, Wi-Fi ya da mobil veri bağlantılarını kontrol edebilirler.