Inter Sassuolo maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu maç kadrosunda var mı?

İtalya Serie A'nın 4. hafta maçları devam ediyor. Bugün oynanacak olan 4. hafta karşılaşmaları kapsamında milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği Inter, Sassuolo'yu kendi evinde ağırlayacak.

Kritik karşılaşmaya saatler kala taraftarlar tarafından Inter - Sassuolo maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.

INTER - SASSUOLO MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak olan Inter - Sassuolo maçı açıklanan bilgilere göre S Sport Plus, S Sport 2 ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Inter bu sezon Serie A'da oynadığı 3 maçın 1'inde galibiyet ve 2'sinde mağlubiyet alarak 3 puan topladı. 13. sırada yer alan İtalyan devi karşılaşmada kesin bir galibiyet almayı planlıyor.

Sassuolo ise 3 maçta aynı Inter gibi 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı. Geçtiğimiz hafta bu sezonki ilk galibiyetini alan Sassuolo, Inter mücadelesiyle birlikte bunu bir seri yapmayı planlıyor.

INTER - SASSUOLO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'nın 4. hafta maçları kapsamında oynanacak olan Inter - Sassuolo maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 21.45'te başlayacak.

HAKAN ÇALHANOĞLU INTER - SASSUOLO MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun Inter - Sassuolo maçında ilk 11'de başlaması bekleniyor. Milli futbolcu bu sezon Inter formasıyla 2 Serie A ve 1 Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında forma giydi. Bu maçlarda 237 dakika süre bulan Hakan Çalhanoğlu toplam 2 gol, 2 asistlik katkı sağladı.

INTER - SASSUOLO MAÇ KADROSU, MUHTEMEL İLK 11

Ev sahibi Inter'de karşılaşma öncesinde sadece Matteo Darmian'ın sakatlığı bulunuyor. Sassuolo tarafında ise Yeferson Paz ve Laurs Skjellerup karşılaşmada sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecekler.

Mücadelenin muhtemel ilk 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Inter: Martinez; Akanji, Acerbi, Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Esposito, Thuram

Sassuolo: Muric; Coulibaly, Idzes, Muharemovic, Doig; Kone, Matic, Vranckx; Berardi, Pinamonti, Lauriente