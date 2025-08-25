Inter Torino maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu maç kadrosunda yok

Geçtiğimiz sezon Serie A'da 1 puanla şampiyonluğu kaçıran Inter ile ligi 11. sırada tamamlayan Torino yeni sezonun ilk maçında karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Inter - Torino maçında Hakan Çalhanoğlu'nun oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Inter - Torino maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacak soruları gündeme geldi.

INTER - TORİNO MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Guiseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak olan Inter - Torino maçı açıklanan bilgilere göre S Sport Plus ve Tivibu Spor ekranlarından yayınlanacak.

Kadrosunu korumayı başaran ve güçlendiren Inter mücadelede galibiyet alarak sezona iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Torino ise eksik kadrosuna rağmen karşılaşmada puan hedefliyor.

HAKAN ÇALHANOĞLU INTER - TORİNO MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Transfer döneminde Galatasaray ve Fenerbahçe'ye transfer iddiaları ile anılan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Inter'de sezona başladı. Milli futbolcu bugün oynanacak olan Inter - Torino maçında ise oynamayacak. Geçtiğimiz sezondan sarı kart cezası olan Hakan Çalhanoğlu karşılaşmada yer almayacak.

INTER - TORİNO MAÇ KADROSU, MUHTEMEL İLK 11

Inter karşılaşmaya tam kadro çıkarken, Torino'da 5 futbolcunun sakatlığı bulunuyor. Perr Schuurs, Zanos Savva, Ardian Ismajli, Alieu Njie ve Aaron Ciammaglichella karşılaşmada forma giyemeyecek.

Inter - Torino maçının muhtemel ilk 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Inter: Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Sucic, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Martinez

Torino: Israel; Pedersen, Coco, Maripan, Biraghi; Anjorin, Casadei; Ngonge, Vlasic, Aboukhlal; Adams