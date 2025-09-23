iOS 26.1 ne zaman gelecek? Beklenen Türkçe dil desteği geldi

Geçtiğimiz günlerde Apple telefonlara gelen iOS 26 güncellemesinin ardından gelen yapay zekaya Türkçe dil desteği ilgi gördü. Binlerce kişinin kullandığı yapay zekada artık Türkçe dil desteği bulunuyor.

İOS 26.1 NE ZAMAN GELECEK?

iOS 26.1 Beta 1 güncellemesi ile beraber Apple Intelligence beklenen Türkçe dil desteği geldi. Yapay zeka özelliğini kullananlar heyecanla Türkçe dil desteğini bekliyordu. Yeni gelen güncelleme sonucunda yapay zekaya Türkçe dil desteği geldi. Şu an beta olan güncellemenin kısa süre içerisinde tüm modellere gelmesi bekleniyor. Çince (Geleneksel Mandarin), Danca, Felemenkçe, Norveççe, Portekizce, İsveççe ve Türkçe desteğine sahip olan yapay zeka beğeni topladı. Beta programı kayıtlı geliştiriciler tarafından kullanılırken herkese açık olması için kısa süre bulunuyor.

APPLE TÜRKÇE DİL DESTEĞİ GELDİ Mİ?

Apple marka telefonlara gelen yeni iOS 26 güncellemesi beğeni toparken Apple Intelligence’a gelen Türkçe dil desteği şu anda sadece beta programına kayıtlı geliştiricilerde bulunuyor. Önümüzdeki günlerde gelişimini tamamlayarak tüm modellere gelmesi bekleniyor. Yeni özellik sayesinde yapay zekada artık Türkçe dil desteği bulunacak.