Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Apple Intelligence Türkçe dil desteğine iOS 26.1 Beta 1 ile resmen kavuştu

Apple iOS 26.1 Beta 1 güncellemesini resmen yayınladı. Artık Apple Intelligence özellikleri Türkçe olarak kullanılabiliyor. Diğer iOS 26.1 yenilikleri arasında telefon, fotoğraflar ve Safari gibi uygulamalarda kullanıma sunulan değişiklikler bulunuyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
23.09.2025
saat ikonu 10:47
|
GÜNCELLEME:
23.09.2025
saat ikonu 10:47

Apple geçtiğimiz hafta kullanıcılarla buluşturduğu iOS 26 güncellemesinin ardından 22 Eylül (dün) itibarıyla iOS 26.1 Beta 1 sürümünü dağıtıma çıkardı. Yeni güncellemeyle birlikte telefon, müzik, fotoğraflar ve alanıda dikkat çeken yenilikler gelse de Türk kullanıcılar için en önemli yenilik: Apple Intelligence'a Türkçe dil desteğinin eklenmesi oldu.

APPLE INTELLIGENCE ARTIK TÜRKÇE

Intelligence, Yazma Araçları (metinleri düzenleme, yeniden oluşturma), Özetleme (uzun e-posta ve bildirimlerin kısaca özeti), Canlı Çeviri (yazdığınız metinleri karşı tarafın diline çevirir), Genmoji (kendi emojinizi oluşturma) gibi yapay zeka tabanlı özellikleri iPhone kullanıcılarının hizmetine sunuyor.

Şu ana kadar İngilizce ve Almanca gibi sınırlı sayıda dil destekleniyordu. MacRumors'un haberine göre artık Türkçe, Danca, Felemenkçe, Norveççe, Portekizce (Portekiz), İsveççe, Geleneksel Çince ve Vietnamca seçenekleri eklenmiş durumda.

Apple Intelligence Türkçe dil desteğine iOS 26.1 Beta 1 ile resmen kavuştu

AIRPODS CANLI ÇEVİRİ'DE DİL SEÇENEKLERİ ARTIYOR

ile birlikte çalışan Canlı Çeviri özelliği de genişletildi. Kullanıcılar artık Japonca, Korece, İtalyanca ve Çince'de (hem Geleneksel hem de Basitleştirilmiş) anında çeviri yapabilecek. Ne yazık ki bu özellik henüz Türkçe olarak kullanılamıyor.

IOS 26.1 BETA 1 İLE GELEN YENİLİKLER

Telefon: Tuş takımı Liquid Glass (Sıvı Cam) tasarım anlayışıyla güncellendi.

Apple Intelligence Türkçe dil desteğine iOS 26.1 Beta 1 ile resmen kavuştu

Apple Müzik: Apple Müzik'te müzik kontrolü daha sezgisel hale geldi. Şarkı başlığının bulunduğu alan üzerinde parmağı kaydırarak parçalar arasında ileri veya geri geçiş yapılabiliyor.

Apple Intelligence Türkçe dil desteğine iOS 26.1 Beta 1 ile resmen kavuştu

Fotoğraflar: Fotoğraflar uygulamasında videolarda gezinmek için kullanılan kaydırma çubuğu güncellendi. Ayrıca gezinme çubuğu, açık tonlu arka planlarda daha net görünebilmesi için hafif buzlu bir etkiyle yenilendi.

Apple Intelligence Türkçe dil desteğine iOS 26.1 Beta 1 ile resmen kavuştu

Takvim: Takvim uygulamasında, bazı görünümlerde artık farklı takvimlerden etkinlikler tam renkli arka planla gösteriliyor.

Safari: Safari'deki alt sekme çubuğu daha geniş ve kenarlarında daha az boşluk var.

Apple Intelligence Türkçe dil desteğine iOS 26.1 Beta 1 ile resmen kavuştu

GÜVENLİK İYİLEŞTİRMESİ

Apple güvenlik tarafında da önemli bir değişiklik yaptı. Rapid Security Updates olarak bilinen sistemin adı artık Background Security Improvement (Arka Plan Güvenlik İyileştirmesi) oldu. Kod satırlarında yer alan bilgilere göre, bu özellik güvenlik geliştirmelerini ve sistem dosyalarını yazılım güncellemelerinden önce yükleyerek iPhone'un korunma düzeyini artırıyor.

Nadir durumlarda uyumluluk sorunları yaşanırsa, yüklemeler geçici olarak kaldırılabiliyor ve daha sonra bir özellik güncellemesiyle iyileştirilmiş şekilde yeniden sunuluyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Türkiye'de ilk kez YouTube, uydu yayınlarını geride bıraktı
168 bin liralık yeni iPhone'da 'kozmetik' felaket! Kağıt gibi çiziliyor
ETİKETLER
#apple
#güvenlik
#turkcell
#Airpods
#Ios 26
#Ios 26.1
#Apple Intelligence
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.