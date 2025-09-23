Apple Intelligence Türkçe dil desteğine iOS 26.1 Beta 1 ile resmen kavuştu

Apple geçtiğimiz hafta kullanıcılarla buluşturduğu iOS 26 güncellemesinin ardından 22 Eylül (dün) itibarıyla iOS 26.1 Beta 1 sürümünü dağıtıma çıkardı. Yeni güncellemeyle birlikte telefon, müzik, fotoğraflar ve güvenlik alanıda dikkat çeken yenilikler gelse de Türk kullanıcılar için en önemli yenilik: Apple Intelligence'a Türkçe dil desteğinin eklenmesi oldu.

APPLE INTELLIGENCE ARTIK TÜRKÇE

Apple Intelligence, Yazma Araçları (metinleri düzenleme, yeniden oluşturma), Özetleme (uzun e-posta ve bildirimlerin kısaca özeti), Canlı Çeviri (yazdığınız metinleri karşı tarafın diline çevirir), Genmoji (kendi emojinizi oluşturma) gibi yapay zeka tabanlı özellikleri iPhone kullanıcılarının hizmetine sunuyor.

Şu ana kadar İngilizce ve Almanca gibi sınırlı sayıda dil destekleniyordu. MacRumors'un haberine göre artık Türkçe, Danca, Felemenkçe, Norveççe, Portekizce (Portekiz), İsveççe, Geleneksel Çince ve Vietnamca seçenekleri eklenmiş durumda.

AIRPODS CANLI ÇEVİRİ'DE DİL SEÇENEKLERİ ARTIYOR

AirPods ile birlikte çalışan Canlı Çeviri özelliği de genişletildi. Kullanıcılar artık Japonca, Korece, İtalyanca ve Çince'de (hem Geleneksel hem de Basitleştirilmiş) anında çeviri yapabilecek. Ne yazık ki bu özellik henüz Türkçe olarak kullanılamıyor.

IOS 26.1 BETA 1 İLE GELEN YENİLİKLER

Telefon: Tuş takımı Liquid Glass (Sıvı Cam) tasarım anlayışıyla güncellendi.

Apple Müzik: Apple Müzik'te müzik kontrolü daha sezgisel hale geldi. Şarkı başlığının bulunduğu alan üzerinde parmağı kaydırarak parçalar arasında ileri veya geri geçiş yapılabiliyor.

Fotoğraflar: Fotoğraflar uygulamasında videolarda gezinmek için kullanılan kaydırma çubuğu güncellendi. Ayrıca gezinme çubuğu, açık tonlu arka planlarda daha net görünebilmesi için hafif buzlu bir etkiyle yenilendi.

Takvim: Takvim uygulamasında, bazı görünümlerde artık farklı takvimlerden etkinlikler tam renkli arka planla gösteriliyor.

Safari: Safari'deki alt sekme çubuğu daha geniş ve kenarlarında daha az boşluk var.

GÜVENLİK İYİLEŞTİRMESİ

Apple güvenlik tarafında da önemli bir değişiklik yaptı. Rapid Security Updates olarak bilinen sistemin adı artık Background Security Improvement (Arka Plan Güvenlik İyileştirmesi) oldu. Kod satırlarında yer alan bilgilere göre, bu özellik güvenlik geliştirmelerini ve sistem dosyalarını yazılım güncellemelerinden önce yükleyerek iPhone'un korunma düzeyini artırıyor.

Nadir durumlarda uyumluluk sorunları yaşanırsa, yüklemeler geçici olarak kaldırılabiliyor ve daha sonra bir özellik güncellemesiyle iyileştirilmiş şekilde yeniden sunuluyor.