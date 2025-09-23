Menü Kapat
Teknoloji
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Türkiye'de ilk kez YouTube, uydu yayınlarını geride bıraktı

Türkiye'de televizyon alışkanlıkları tersine dönmüş durumda. Uydu yayınları ilk kez dijital bir platforma yenildi. Artık ekran başında en çok izlenen platform belli: YouTube.

Ülkemizde televizyon izleme alışkanlıklarında yeni dönem başladı. Uydu yayınları yıllardır sürdürdüğü liderliği kaybederken YouTube ilk kez ekran başında geçirilen sürede öne geçmiş vaziyette. Yayınlanan veriler, söz konusu değişimi net biçimde ortaya koyuyor.

Türkiye'de ilk kez YouTube, uydu yayınlarını geride bıraktı

YOUTUBE, UYDU YAYINLARINA YÜZDE 10 FARK ATTI

Verilere göre Temmuz ve Ağustos 2025'te Türkiye'de izleme süresi ilk kez uydu yayınlarını geride bıraktı. Bu gelişme dijitalleşmenin hızını ve televizyon deneyimindeki dönüşümü ortaya koyuyor.

Değişim bu yaz itibarıyla başladı. YouTube'un temmuz ve ağustos aylarında ilk kez uydu yayınlarını geride bıraktığı ve toplam izlenme süresinde yüzde 43'lük paya ulaşarak yüzde 36'da kalan uydu yayınlarının önüne geçtiği bilgisi paylaşıldı.

Türkiye'de ilk kez YouTube, uydu yayınlarını geride bıraktı

DİĞER ÜLKELERDE DE DURUM AYNI

Bununla birlikte bu değişim yalnızca Türkiye’ye özgü değil. Uluslararası araştırma şirketi Nielsen'in 2025 verilerine göre YouTube, ABD'de üst üste üçüncü ay televizyon izlenme sürelerinde birinci sırada yer aldı. Avrupa'da da benzer bir dönüşüm gözleniyor. Birleşik Krallık’ta Ofcom verilerine göre YouTube, BBC dışında TV ekranında en çok izlenen platform haline geldi.

İngiliz gençler arasında lineer yayınlar hızla geriliyor, günlük ortalama izlenme süresi her geçen gün düşüyor; YouTube özellikle genç nesil için ilk tercih konumunda. Türkiye’nin bu eğilime dahil olması, televizyonun artık yalnızca yayın yapan bir cihaz olmaktan çıkıp dijital yaşamın merkezinde konumlanan bir etkileşim alanına dönüştüğünün göstergesi.

Türkiye'de ilk kez YouTube, uydu yayınlarını geride bıraktı
