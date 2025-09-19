YouTube’dan açıklama: İzlenme sayıları neden düştü?

YouTube’un yayınladığı destek makalesine göre, bazı reklam engelleyici eklentiler görüntüleme sayaçlarının doğru çalışmasını engelliyor. Bu da izlenme sayılarında dalgalanmalara yol açıyor. Şirket, özellikle izleyici kitlesinin büyük kısmı reklam engelleyici kullanan kanallarda bu etkinin daha belirgin olduğunu vurguladı.

Açıklamada, “Reklam engelleyiciler ve benzeri eklentiler, raporlanan izlenme sayılarının doğruluğunu etkileyebilir. Bu yüzden trafik verilerinde dalgalanmalar görülebilir” denildi.

SADECE REKLAM ENGELLEYİCİLER DEĞİL

YouTube, düşüşün tek sebebinin reklam engelleyiciler olmadığının da altını çizdi. Çok yüksek izlenme sayılarına ulaşan kanalların dengeleme amacıyla düşüş yaşayabileceği, ayrıca her yıl Ağustos ayında genel olarak izlenmelerde düşüş görüldüğü hatırlatıldı. Bunun yanında izleyicilerin farklı kanallara veya içeriklere yönelmesinin de doğal bir rekabet unsuru olduğu ifade edildi.