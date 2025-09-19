Menü Kapat
TGRT Haber
22°
Teknoloji
Avatar
Editor
 Serhat Yıldız

YouTube'dan açıklama: İzlenme sayıları neden düştü?

Son haftalarda birçok içerik üreticisi, videolarının izlenme sayılarında ciddi düşüşler yaşadığını dile getiriyordu. YouTube ise konuya resmî açıklık getirdi: Sorunun başlıca nedeni reklam engelleyiciler olabilir.

KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
19.09.2025
13:59
|
GÜNCELLEME:
19.09.2025
13:59

’un yayınladığı destek makalesine göre, bazı eklentiler görüntüleme sayaçlarının doğru çalışmasını engelliyor. Bu da izlenme sayılarında dalgalanmalara yol açıyor. Şirket, özellikle izleyici kitlesinin büyük kısmı reklam engelleyici kullanan kanallarda bu etkinin daha belirgin olduğunu vurguladı.

Açıklamada, “Reklam engelleyiciler ve benzeri eklentiler, raporlanan izlenme sayılarının doğruluğunu etkileyebilir. Bu yüzden trafik verilerinde dalgalanmalar görülebilir” denildi.

YouTube’dan açıklama: İzlenme sayıları neden düştü?

SADECE REKLAM ENGELLEYİCİLER DEĞİL

YouTube, düşüşün tek sebebinin reklam engelleyiciler olmadığının da altını çizdi. Çok yüksek izlenme sayılarına ulaşan kanalların dengeleme amacıyla düşüş yaşayabileceği, ayrıca her yıl Ağustos ayında genel olarak izlenmelerde düşüş görüldüğü hatırlatıldı. Bunun yanında izleyicilerin farklı kanallara veya içeriklere yönelmesinin de doğal bir rekabet unsuru olduğu ifade edildi.

YouTube’dan açıklama: İzlenme sayıları neden düştü?
TGRT Haber
