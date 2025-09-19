İtalya'dan Avrupa’da bir ilk: yapay zekâ yasası

Yapay zekâ hayatımıza hızla girerken, bu teknolojiyi yasal çerçeveye oturtan ilk Avrupa ülkesi İtalya oldu. Roma’da kabul edilen yeni yasa, yapay zekânın güvenli, şeffaf ve insan odaklı kullanılmasını şart koşuyor.

Yasanın en dikkat çekici maddesi, 14 yaş altındaki çocukların yapay zekâ araçlarını ancak ebeveyn izniyle kullanabilmesini öngörüyor. Bu adım, son dönemde sıkça tartışılan "çocukların yapay zekâya maruz kalmasının gelişim ve mahremiyet üzerindeki etkileri"ne yanıt niteliğinde.

DEEPFAKE İÇERİKLERE SERT YAPTIRIMLAR

Yeni düzenlemeyle birlikte yapay zekâ ile üretilmiş sahte içerikleri kötüye kullananlar ağır cezalarla karşı karşıya kalacak. Deepfake videoları veya yanıltıcı içerikleri yayarak zarara yol açanlara 1 ila 5 yıl arasında hapis cezası verilebilecek.

Ayrıca dolandırıcılık, kimlik hırsızlığı, piyasa manipülasyonu ve kara para aklama gibi suçlarda yapay zekânın kullanılması hâlinde cezalar üçte bir oranında artırılacak.

"HAKLARI VE GÜVENLİĞİ GARANTİ ALTINA ALIYORUZ"

Başbakan Giorgia Meloni hükümetinin desteklediği yasa, Avrupa Birliği’nin yapay zekâ düzenlemeleri temel alınarak hazırlandı. Dijital dönüşümden sorumlu devlet sekreteri Alessio Butti, düzenlemenin amacını şu sözlerle özetledi:

"Bu yasa, yapay zekâyı yeniden kamusal çıkarın sınırları içine alıyor; büyümeyi, hakları ve vatandaşların tam korunmasını garanti altına alıyor."