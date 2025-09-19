Menü Kapat
TGRT Haber
22°
 | Serhat Yıldız

İtalya'dan Avrupa’da bir ilk: yapay zekâ yasası

İtalya yapay zekâyı yasal çerçeveye aldı: 14 yaş altı çocuklar ebeveyn izniyle yapay zekâ kullanabilecek, deepfake ve sahte içeriklere ağır cezalar geliyor.

KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
19.09.2025
saat ikonu 13:47
|
GÜNCELLEME:
19.09.2025
saat ikonu 13:47

Yapay zekâ hayatımıza hızla girerken, bu teknolojiyi yasal çerçeveye oturtan ilk Avrupa ülkesi oldu. Roma’da kabul edilen yeni yasa, yapay zekânın güvenli, şeffaf ve insan odaklı kullanılmasını şart koşuyor.

Yasanın en dikkat çekici maddesi, 14 yaş altındaki çocukların yapay zekâ araçlarını ancak ebeveyn izniyle kullanabilmesini öngörüyor. Bu adım, son dönemde sıkça tartışılan "çocukların yapay zekâya maruz kalmasının gelişim ve mahremiyet üzerindeki etkileri"ne yanıt niteliğinde.

İtalya'dan Avrupa’da bir ilk: yapay zekâ yasası

DEEPFAKE İÇERİKLERE SERT YAPTIRIMLAR

Yeni düzenlemeyle birlikte yapay zekâ ile üretilmiş sahte içerikleri kötüye kullananlar ağır cezalarla karşı karşıya kalacak. videoları veya yanıltıcı içerikleri yayarak zarara yol açanlara 1 ila 5 yıl arasında hapis cezası verilebilecek.

Ayrıca dolandırıcılık, kimlik hırsızlığı, piyasa manipülasyonu ve kara para aklama gibi suçlarda yapay zekânın kullanılması hâlinde cezalar üçte bir oranında artırılacak.

İtalya'dan Avrupa’da bir ilk: yapay zekâ yasası

"HAKLARI VE GÜVENLİĞİ GARANTİ ALTINA ALIYORUZ"

Başbakan Giorgia Meloni hükümetinin desteklediği yasa, Avrupa Birliği’nin yapay zekâ düzenlemeleri temel alınarak hazırlandı. Dijital dönüşümden sorumlu devlet sekreteri Alessio Butti, düzenlemenin amacını şu sözlerle özetledi:

"Bu yasa, yapay zekâyı yeniden kamusal çıkarın sınırları içine alıyor; büyümeyi, hakları ve vatandaşların tam korunmasını garanti altına alıyor."

