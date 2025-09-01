Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

İSMEK'te hangi kurslar var? İSMEK kursları ne zaman başlayacak 2025?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Enstitü İstanbul İSMEK kurslarının 2025-2026 dönemi kayıtları geçtiğimiz günlerde başladı. Kayıtların başlamasının ardından adaylar İSMEK'te hangi kursların olduğunu araştırmaya başladı. Ayrıca İSMEK kursları ne zaman başlayacağı da merak ediliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İSMEK'te hangi kurslar var? İSMEK kursları ne zaman başlayacak 2025?
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
01.09.2025
saat ikonu 16:27
|
GÜNCELLEME:
01.09.2025
saat ikonu 16:27

Büyükşehir Belediyesi tarafından açıklanan bilgilere göre İstanbul (İSMEK) başvuruları bugün (1 Eylül 2025 Pazartesi) itibarıyla başladı. Başvuruların başlamasının ardından vatandaşlar tarafından İSMEK'te hangi kursların olduğu merak edilmeye başlandı.

İSMEK'te hangi kurslar var? İSMEK kursları ne zaman başlayacak 2025?

İSMEK HANGİ KURTSLAR VAR?

İSMEK'in 2025-2026 öğretim dönemi boyunca 23 farklı uzmanlıkta 1500'den fazla eğitim programı sunuluyor. Bu uzmanlıklar arasında el sanatları ve zanaat, güzel sanatlar, kişisel gelişim ve mesleki ve teknik eğitimler yer alıyor.

Bu kapsamda vatandaşlar istedikleri programlara başvurabiliyorlar. Başlıca uzmanlık alanları ise şöyle:

"Bilişim teknolojileri, gastronomi ve mutfak sanatları, çocuk gelişimi ve eğitimi, görsel iletişim ve grafik tasarım, güzellik ve saç bakım hizmetleri, medya ve iletişim, moda tasarımı ve tekstil teknolojisi, muhasebe ve finans, robotik ve yapay zeka, teknik tasarım, yönetim ve hizmet, ziraat, dil eğitimleri, kişisel gelişim ve eğitim, müzik, sahne sanatları, sanat ve tasarım, ahşap tasarım ve teknolojileri, dekoratif el ürünleri yapımı, kuyumculuk ve takı tasarımı, örgü ve işleme sanatları, süsleme sanatları, tekstil tasarımı"

İSMEK'te hangi kurslar var? İSMEK kursları ne zaman başlayacak 2025?

İSMEK KURSLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2025?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre İSMEK kurslarının 2025-2026 sezonunun 1. dönemi 15 Eylül 2025 tarihinde başlayacak.

ETİKETLER
#Eğitim
#istanbul
#Enstitü
#İsmek
#Kurslar
#Bilgilendirme
#İsmek
#Kursiyer
#Kurs Başvuruları
#Bilişim Teknolojileri
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.