İSMEK'te hangi kurslar var? İSMEK kursları ne zaman başlayacak 2025?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından açıklanan bilgilere göre Enstitü İstanbul (İSMEK) başvuruları bugün (1 Eylül 2025 Pazartesi) itibarıyla başladı. Başvuruların başlamasının ardından vatandaşlar tarafından İSMEK'te hangi kursların olduğu merak edilmeye başlandı.

İSMEK HANGİ KURTSLAR VAR?

İSMEK'in 2025-2026 eğitim öğretim dönemi boyunca 23 farklı uzmanlıkta 1500'den fazla eğitim programı sunuluyor. Bu uzmanlıklar arasında el sanatları ve zanaat, güzel sanatlar, kişisel gelişim ve mesleki ve teknik eğitimler yer alıyor.

Bu kapsamda vatandaşlar istedikleri programlara başvurabiliyorlar. Başlıca uzmanlık alanları ise şöyle:

"Bilişim teknolojileri, gastronomi ve mutfak sanatları, çocuk gelişimi ve eğitimi, görsel iletişim ve grafik tasarım, güzellik ve saç bakım hizmetleri, medya ve iletişim, moda tasarımı ve tekstil teknolojisi, muhasebe ve finans, robotik ve yapay zeka, teknik tasarım, yönetim ve hizmet, ziraat, dil eğitimleri, kişisel gelişim ve eğitim, müzik, sahne sanatları, sanat ve tasarım, ahşap tasarım ve teknolojileri, dekoratif el ürünleri yapımı, kuyumculuk ve takı tasarımı, örgü ve işleme sanatları, süsleme sanatları, tekstil tasarımı"

İSMEK KURSLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2025?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre İSMEK kurslarının 2025-2026 sezonunun 1. dönemi 15 Eylül 2025 tarihinde başlayacak.