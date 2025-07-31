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İsrail KKTC’ye mi saldıracak? İsrail gazetesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne göz dikti

İsrail’in önde gelen gazetelerinden Israel Hayom’da yayınlanan provokatif bir analiz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) İsrail için güvenlik sorunu oluşturduğunu iddia etti. Yazıda, İsrail’in Yunanistan ve Güney Kıbrıs ile koordineli bir şekilde KKTC’ye yönelik acil durum planı hazırlaması gerektiği savunulurken, Türk askeri varlığı hedef alındı.

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İsrail KKTC’ye mi saldıracak? İsrail gazetesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne göz dikti
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
31.07.2025
saat ikonu 23:06
|
GÜNCELLEME:
31.07.2025
saat ikonu 23:06

gazetesi Israel Hayom’un ’yi hedef alan analizi, bölgede yeni bir tartışma başlattı. Yazıda, İsrail’in ve Güney ile birlikte KKTC’ye yönelik acil durum planı hazırlaması gerektiği öne sürüldü.

İSRAİL KKTC'YE SALDIRACAK MI?

Israel Hayom gazetesinde Shay Gal imzasıyla yayınlanan “ da İsrail’in bir sorunudur” başlıklı analizde, İsrail’in şu an için KKTC’ye doğrudan bir askeri müdahale planı olmadığı belirtildi. Ancak, bölgedeki tehditlerin kritik bir eşiğe ulaşması durumunda İsrail’in stratejik duruşunu değiştirebileceği ve Yunanistan ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile koordineli bir acil durum operasyonu hazırlayabileceği ifade edildi. Bu operasyonun, ’nin anakaradan göndereceği takviye güçlerini engellemeyi, KKTC’deki hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirmeyi ve istihbarat ile komuta merkezlerini yok etmeyi hedeflediği yazıldı. Planın, “Poseidon’un Gazabı” olarak adlandırılabileceği ve deniz hakimiyetini sembolize ettiği kaydedildi.

İsrail KKTC’ye mi saldıracak? İsrail gazetesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne göz dikti

Analizde, Türkiye’nin KKTC’deki 40 binden fazla askeri personeli, Bayraktar TB2 ve Akıncı İHA’ları, ATMACA gemi savar füzeleri ve Tayfun Blok-4 balistik füzeleriyle İsrail için ciddi bir tehdit oluşturduğu iddia edildi. Özellikle Girne ve Gazimağusa’daki füze üslerinin Kudüs, Tel Aviv ve Hayfa Körfezi’ni vurma potansiyeline sahip olduğu öne sürüldü.

İsrail KKTC’ye mi saldıracak? İsrail gazetesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne göz dikti

İSRAİL KIBRIS'TA NEYİ AMAÇLIYOR?

Israel Hayom’un analizine göre, İsrail’in KKTC’ye yönelik acil durum planı, ’deki stratejik çıkarlarını korumayı ve Türkiye’nin bölgedeki askeri varlığını sınırlandırmayı hedefliyor. Yazıda, Türkiye’nin KKTC’deki askeri varlığının, İsrail’in gaz sondaj kuleleri, donanma gemileri ve stratejik bölgeleri için tehdit oluşturduğu savunuldu. “Poseidon’un Gazabı” adı verilen planın, Türkiye’nin anakaradan takviye güçlerini engelleyerek, KKTC’deki hava savunma sistemlerini ve komuta merkezlerini devre dışı bırakmayı amaçladığı belirtildi.

İsrail KKTC’ye mi saldıracak? İsrail gazetesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne göz dikti

İSRAİL’İN KKTC İŞGAL PLANI İDDİALARINA YANIT

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Israel Hayom’un iddialarına CNN Türk yayınında sert yanıt verdi. Tatar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin KKTC’de istikrarın teminatı olduğunu belirterek, “Türkiye bizim devletimizdir ve garantörümüzdür” dedi. Rum tarafının İsrail ile lojistik ve diğer alanlarda iş birliği yaptığını, Güney Kıbrıs’taki İngiliz üslerinin ve ABD ile iş birliklerinin Ortadoğu’daki karışıklıklarda İsrail’e destek sağladığını ifade etti. Tatar, KKTC’nin İsrail’e 100 kilometre mesafede olduğunu ve Rum tarafının bu yakınlığı stratejik olarak kullandığını vurguladı.

İsrail KKTC’ye mi saldıracak? İsrail gazetesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne göz dikti

"Türkiye ile çok yakın ilişkiler içerisindeyiz. Özellikle benim cumhurbaşkanlığım döneminde her türlü iş birliğini sürdürmeye devam ediyoruz. Biz yanlış değiliz; Türkiye bizim devletimizdir ve garantörümüzdür. Türkiye'den her türlü lojistik destek alıyoruz. Türkiye'nin Sahil Güvenlik ve Deniz Kuvvetleri'nden atanmış bir komutanı var.” diyen Tatar, Türkiye’nin KKTC’ye her türlü lojistik destek sağladığını ve iki ülkenin haklarını birlikte savunduğunu ifade etti.

ETİKETLER
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#Kıbrıs
#Askeri Plan
#Aktüel
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