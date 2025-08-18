Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

İstanbul elektrik kesintisi 18 Ağustos! BEDAŞ duyurdu: Bağcılar, Bakırköy, Esenyurt, Fatih...

BEDAŞ tarafından yapılan duyuruya göre bugün İstanbul'un birçok bölgesinde elektrik kesintisi yaşanıyor. Esenler, Beşiktaş Arnavutköy, Şişli, Esenyurt ve Bakırköy gibi ilçelerde meydana gelen elektrik arızası sonrasında ekipler çalışmalara başladı. 18 Ağustos BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi bilgileri!

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İstanbul elektrik kesintisi 18 Ağustos! BEDAŞ duyurdu: Bağcılar, Bakırköy, Esenyurt, Fatih...
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
18.08.2025
saat ikonu 16:39
|
GÜNCELLEME:
18.08.2025
saat ikonu 16:39

Bugün 'da meydana gelen elektrik arızalarında çalışmalar devam ediyor. Avcılar, Beylikdüzü, Esenyurt, , Fatih ve daha birçok ilçede yaşanan elektrik kesintisinin biteceği saat duyuruldu.

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ BAĞCILAR, BEŞİKTAŞ, BAHÇELİEVLER

Bağcılar MERKEZ-BAĞLAR mah 31., 32., 33., 34., 39., 49., MEHMET AKİF sk bölgelerinde ve MERKEZ-BAĞLAR mah 33., 34., 35., 49. sk bölgelerinde 09.00'da başlayan kesinti 17.00'ye kadar sürecek. Bahçelievler MERKEZ-HÜRRİYET mah POLAT sk bölgelerinde bugün 10.00'da başlayan arıza 20.00'ye kadar devam edecek.

İstanbul elektrik kesintisi 18 Ağustos! BEDAŞ duyurdu: Bağcılar, Bakırköy, Esenyurt, Fatih...

MERKEZ-ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah KARANFİL sk / YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI, ARSLAN, DEMİRYOLU, FENER, GAZİ EVRENOS, KARANFİL BAHÇESİ, LEYLAK ÇİÇEĞİ, PEMBE MENEKŞE, SERBESTİ, YASEMİN, YEŞİLKÖY İSTANBUL, ZAMBAK, ÇINARLI, ÇİÇEK, İRFANİYE sk / YEŞİLYURT mah DEMET, FENER, ORKİDE, SAHİL YOLU sk bölgelerinde 14.00'te başlayan 19.00'a kadar sürecek.

BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah SÜZER, TAYFUN, YENGEÇ sokaklarında arıza 18.00'de sona erecek. Beyoğlu GÜMÜŞSUYU mah sokakta arıza 17.00'ye kadar devam edecek.

AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah MUHTAR KAZIM AKGÜL sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-KESTANELİK mah MİHRİMAH sk / ÇANAKÇA mah AKGÜL ÇIKMAZI, AŞIK ÇIKMAZI, BARAKA, GÜVERCİN ÇIKMAZI, HALDUN ÇIKMAZI, HAVRUZ, HÜDAYİ, HÜMEYRA, HÜNER ÇIKMAZI, OKUL, RIHTIM, STAD, UYUM, YANIK ALAY sk bölgelerinde bölgelerinde kesinti 17.00'de tamamlanacak.

İstanbul elektrik kesintisi 18 Ağustos! BEDAŞ duyurdu: Bağcılar, Bakırköy, Esenyurt, Fatih...

ESENLER, GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ SON DAKİKA

Esenler MERKEZ-NİNE HATUN mah MALAZGİRT sk bölgelerinde arıza bakım çalışmalarının 17.00'ye kadar sürmesi bekleniyor. Esenyurt ESENYURT ilce -AKÇABURGAZ mah sk / OSMANGAZİ mah sk, YEŞİLKENT mah G-552, G-553, G-554, G-796 sk, MEHMET AKİF ERSOY mah UFUK sk / MEHTERÇEŞME mah 1932., 1933., 1935., 1937., 1969., 1970., UFUK sk bölgelerinde elektrik kesintisi 17.00'de bitecek.

Eyüpsultan MERKEZ-SEYYİD ÖMER mah ALTIMERMER, ALTIMERMER ÇIKMAZI, MİRALAY HASAN KAZIMBEY sk, AKŞEMSETTİN mah FEVZİPAŞA sk, MOLLA GÜRANİ mah EMİN ALİ YAŞİN, ÇAĞANAK sk, BAĞCILAR ilce MERKEZ-ÇINAR mah 819., FATİH sk // ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 242., 243., 244., 245., 246., 247., 248., 249., 251., 252., 252/1., 253., 254., 287., 289., 289/1., FATİH, GELİBOLU, HAMİDİYE sk bölgelerinde kesinti 17.00'de sona erecek.

İstanbul elektrik kesintisi 18 Ağustos! BEDAŞ duyurdu: Bağcılar, Bakırköy, Esenyurt, Fatih...

Gaziosmanpaşa ERKEZ mah NECİPBEY sk, MEVLANA mah 883., 884., 885., İBRAHİM HAYIRLIOĞLU sk, MEVLANA mah 869., 869/2., 869/3., 869/4., 878., 879., 879/1., 879/2., 881., CAHİT ZARİFOĞLU sk bölgelerinde elektrik kesintisi 18.00'e kadar devam edecek.

GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah ATATÜRK, KURŞUNLU, SAADET, SANCAK, TEKİN sk bölgelerinde arıza 17.00'de tamamlanacak.

İstanbul elektrik kesintisi 18 Ağustos! BEDAŞ duyurdu: Bağcılar, Bakırköy, Esenyurt, Fatih...

İSTANBUL KAĞITHANA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kağıthane KEZ mah DARGIN, EYÜP SULTAN, HASBAHÇE, KUBAN, REHA, SEDA, ÖYKÜ sk / NURTEPE mah BALSUYU, BİRSEN, DARGIN, DÜNYA, DİYAR, ELMALI, EMİN, EYÜP SULTAN, GÖKNAR, GÖRKEMLİ, GÜNEY, IRMAK, KAPTANPAŞA, KARANFİL, KUBAN, MALKOÇ, NAR ÇİÇEĞİ, NURSAL, PETEK, SEDA, SEZGİN, VADİ, YOL, ÇORUH, ÖZALP, ÖĞÜT, ŞAİR NİGAR sk bölgelerinde 17.00'ye kadar kesinti sürerken MERKEZ-ÇAĞLAYAN mah VATAN sk bölgelerinde de aynı saatte sona erecek.

Küçükçekmece MERKEZ-TAHTAKALE mah AKARSU, ALADAĞ, ANIT, BUSE, BİLİM, BİNBOĞA, GÖKSUN, GÜN, KEKLİK, MEHMETÇİK, MEYVELİ, SAKİN, SARMAŞIK, SAYGIN, SEVDA, TEMEL, YOLUÇ sk, MERKEZ-SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah HALKALI sk, YEŞİLOVA mah 1.TİMURLENK, 7.LALE sk bölgelerinde arıza bakım çalışması 17.00'de tamamlanacak.

İstanbul elektrik kesintisi 18 Ağustos! BEDAŞ duyurdu: Bağcılar, Bakırköy, Esenyurt, Fatih...

Şişli MERKEZ-MEŞRUTİYET mah AKKİRMAN, ALBAY SADİ ALANTAR, BAYTAR AHMET, BUKET, CEVHER, ELHAN, HACI MANSUR, KEVSER, KODAMAN, MADALYON, MATBAACI OSMANBEY, MELEK, RUMELİ, VALİ KONAĞI, ŞAİR NİGAR, ŞEHİT İSMET ARMAĞAN sk / TEŞVİKİYE mah GÜZEL BAHÇE, HACI EMİN EFENDİ, VALİ KONAĞI sk bölgelerinde arıza 17.00'de tamamlanırken MERKEZ-FULYA mah AKINCI BAYIRI sk bölgelerinde elektrikler 18.00'de gelecek.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Karaman’da kavşak faciası: Elektrik panosu havaya uçtu!
ETİKETLER
#başakşehir
#bahçelievler
#elektrik kesintisi
#bakırköy
#İstanbul
#İstanbul Elektrik Kesintisi
#Akcibazar
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.