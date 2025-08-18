İstanbul elektrik kesintisi 18 Ağustos! BEDAŞ duyurdu: Bağcılar, Bakırköy, Esenyurt, Fatih...

Bugün İstanbul'da meydana gelen elektrik arızalarında çalışmalar devam ediyor. Avcılar, Beylikdüzü, Esenyurt, Bahçelievler, Fatih ve daha birçok ilçede yaşanan elektrik kesintisinin biteceği saat duyuruldu.

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ BAĞCILAR, BEŞİKTAŞ, BAHÇELİEVLER

Bağcılar MERKEZ-BAĞLAR mah 31., 32., 33., 34., 39., 49., MEHMET AKİF sk bölgelerinde ve MERKEZ-BAĞLAR mah 33., 34., 35., 49. sk bölgelerinde 09.00'da başlayan kesinti 17.00'ye kadar sürecek. Bahçelievler MERKEZ-HÜRRİYET mah POLAT sk bölgelerinde bugün 10.00'da başlayan arıza 20.00'ye kadar devam edecek.

Bakırköy MERKEZ-ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah KARANFİL sk / YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI, ARSLAN, DEMİRYOLU, FENER, GAZİ EVRENOS, KARANFİL BAHÇESİ, LEYLAK ÇİÇEĞİ, PEMBE MENEKŞE, SERBESTİ, YASEMİN, YEŞİLKÖY İSTANBUL, ZAMBAK, ÇINARLI, ÇİÇEK, İRFANİYE sk / YEŞİLYURT mah DEMET, FENER, ORKİDE, SAHİL YOLU sk bölgelerinde 14.00'te başlayan elektrik kesintisi 19.00'a kadar sürecek.

Başakşehir BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah SÜZER, TAYFUN, YENGEÇ sokaklarında arıza 18.00'de sona erecek. Beyoğlu GÜMÜŞSUYU mah sokakta arıza 17.00'ye kadar devam edecek.

AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah MUHTAR KAZIM AKGÜL sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-KESTANELİK mah MİHRİMAH sk / ÇANAKÇA mah AKGÜL ÇIKMAZI, AŞIK ÇIKMAZI, BARAKA, GÜVERCİN ÇIKMAZI, HALDUN ÇIKMAZI, HAVRUZ, HÜDAYİ, HÜMEYRA, HÜNER ÇIKMAZI, OKUL, RIHTIM, STAD, UYUM, YANIK ALAY sk bölgelerinde bölgelerinde kesinti 17.00'de tamamlanacak.

ESENLER, GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ SON DAKİKA

Esenler MERKEZ-NİNE HATUN mah MALAZGİRT sk bölgelerinde arıza bakım çalışmalarının 17.00'ye kadar sürmesi bekleniyor. Esenyurt ESENYURT ilce -AKÇABURGAZ mah sk / OSMANGAZİ mah sk, YEŞİLKENT mah G-552, G-553, G-554, G-796 sk, MEHMET AKİF ERSOY mah UFUK sk / MEHTERÇEŞME mah 1932., 1933., 1935., 1937., 1969., 1970., UFUK sk bölgelerinde elektrik kesintisi 17.00'de bitecek.

Eyüpsultan MERKEZ-SEYYİD ÖMER mah ALTIMERMER, ALTIMERMER ÇIKMAZI, MİRALAY HASAN KAZIMBEY sk, AKŞEMSETTİN mah FEVZİPAŞA sk, MOLLA GÜRANİ mah EMİN ALİ YAŞİN, ÇAĞANAK sk, BAĞCILAR ilce MERKEZ-ÇINAR mah 819., FATİH sk // ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 242., 243., 244., 245., 246., 247., 248., 249., 251., 252., 252/1., 253., 254., 287., 289., 289/1., FATİH, GELİBOLU, HAMİDİYE sk bölgelerinde kesinti 17.00'de sona erecek.

Gaziosmanpaşa ERKEZ mah NECİPBEY sk, MEVLANA mah 883., 884., 885., İBRAHİM HAYIRLIOĞLU sk, MEVLANA mah 869., 869/2., 869/3., 869/4., 878., 879., 879/1., 879/2., 881., CAHİT ZARİFOĞLU sk bölgelerinde elektrik kesintisi 18.00'e kadar devam edecek.

GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah ATATÜRK, KURŞUNLU, SAADET, SANCAK, TEKİN sk bölgelerinde arıza 17.00'de tamamlanacak.

İSTANBUL KAĞITHANA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kağıthane KEZ mah DARGIN, EYÜP SULTAN, HASBAHÇE, KUBAN, REHA, SEDA, ÖYKÜ sk / NURTEPE mah BALSUYU, BİRSEN, DARGIN, DÜNYA, DİYAR, ELMALI, EMİN, EYÜP SULTAN, GÖKNAR, GÖRKEMLİ, GÜNEY, IRMAK, KAPTANPAŞA, KARANFİL, KUBAN, MALKOÇ, NAR ÇİÇEĞİ, NURSAL, PETEK, SEDA, SEZGİN, VADİ, YOL, ÇORUH, ÖZALP, ÖĞÜT, ŞAİR NİGAR sk bölgelerinde 17.00'ye kadar kesinti sürerken MERKEZ-ÇAĞLAYAN mah VATAN sk bölgelerinde de aynı saatte sona erecek.

Küçükçekmece MERKEZ-TAHTAKALE mah AKARSU, ALADAĞ, ANIT, BUSE, BİLİM, BİNBOĞA, GÖKSUN, GÜN, KEKLİK, MEHMETÇİK, MEYVELİ, SAKİN, SARMAŞIK, SAYGIN, SEVDA, TEMEL, YOLUÇ sk, MERKEZ-SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah HALKALI sk, YEŞİLOVA mah 1.TİMURLENK, 7.LALE sk bölgelerinde arıza bakım çalışması 17.00'de tamamlanacak.

Şişli MERKEZ-MEŞRUTİYET mah AKKİRMAN, ALBAY SADİ ALANTAR, BAYTAR AHMET, BUKET, CEVHER, ELHAN, HACI MANSUR, KEVSER, KODAMAN, MADALYON, MATBAACI OSMANBEY, MELEK, RUMELİ, VALİ KONAĞI, ŞAİR NİGAR, ŞEHİT İSMET ARMAĞAN sk / TEŞVİKİYE mah GÜZEL BAHÇE, HACI EMİN EFENDİ, VALİ KONAĞI sk bölgelerinde arıza 17.00'de tamamlanırken MERKEZ-FULYA mah AKINCI BAYIRI sk bölgelerinde elektrikler 18.00'de gelecek.