Kepçenin tek dokunuşu yetti! 8 katlı bina bir anda toz bulutuna dönüştü!

Diyarbakır'da ağır hasarlı bina kepçenin dokunmasıyla yerle bir oldu. Kahramanmaraş depreminde Bağlar ilçesindeki bulunan 8 katlı bir bina ağır hasar almıştı. Depremde bir bölümü yıkılan 8 katlı bir bina, iş makinesinin tek dokunuşu ile yerle bir oldu. Yıkım sırasında etrafı toz dumanı kapladı. Öte yandan kentte yıkımların devam ettiği öğrenildi.