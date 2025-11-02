Beşiktaş'ta Hasan Arat ve yönetimi ibra edilmedi

Eski Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın 1 Haziran 2024-29 Aralık 2024 dönemi idari ve mali yönden oy çokluğuyla ibra edilmedi.



Beşiktaş Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı, Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılıyor. Toplantıda Hasan Arat başkanlığında 1 Haziran 2024 - 29 Aralık 2024 tarihlerinde görev yapan yönetim kurulunun faaliyetleri idari ve mali yönden ibraya sunulurken, mali ve idari yönden oy çokluğuyla ibra edilmedi.



Öte yandan kurula katılım sağlamayan Hasan Arat'ın 8 sayfalık savunma mektubu, konuya özel yapılan oylama sonrası reddedilerek salonda okunmadı.

SERDAL ADALI DÖNEMİ İBRA EDİLDİ

Toplantıda Serdal Adalı döneminin idari ve mali yönden ibrası için yapılacak oylama sonucunda Adalı ve yönetimi, Aralık 2024 ve Mayıs 2025 dönemi için ibra edildi.