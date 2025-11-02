Menü Kapat
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
20°
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Bir garip iş ilanı: 'Gökyüzü teyzeleri' aranıyor

Çin merkezli, düşük bütçeli hava yolu şirketi Spring Airlines, evli ve çocuklu kadınlardan oluşan bir kabin ekibi kuracağını duyurdu. Şirket, bu ekibe 'Gökyüzü teyzeleri' isminin verileceğini açıkladı. Bu karar, ülkede tartışmalara neden oldu.

Bir garip iş ilanı: 'Gökyüzü teyzeleri' aranıyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.11.2025
saat ikonu 16:50
|
GÜNCELLEME:
02.11.2025
saat ikonu 16:50

'deki hava yolu şirketi Spring Airlines, yeni bir iş ilanı duyurdu. Duyuruda, 25-40 yaş arasındaki kadın kabin memurları arandığı belirtildi. İlginç olan ise bu kadınların evli ve çocuk sahibi olması gerektiğiydi. Adayların en az lisans mezunu, boylarının ise 1.62-1.74 metre aralığında bulunması ve tercihen müşteri hizmetleri deneyimi olması istendi. Bu kabin ekibi kadrosuna ise 'Gökyüzü teyzeleri' isminin verileceği belirtildi.

Bir garip iş ilanı: 'Gökyüzü teyzeleri' aranıyor

''YOLCULARLA DAHA KOLAY BAĞ KURABİLİYOR''

Spring Airlines İnsan Kaynakları departmanı, "Gökyüzü teyzelerinin" yaşça olgun olmaları sayesinde yolculara daha fazla empati ve anlayış gösterebildiğini savundu, açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bu kadınlar çocuk büyütmüş, yaşlılarla ilgilenmiş kişiler. Deneyimleri sayesinde yolcularla daha kolay bağ kurabiliyorlar.''

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Çin merkezli Chao News'in haberine göre, kadınlara daha fazla istihdam oluşturmak amacıyla planlanan bu uygulamada yaşa dayalı iş sınırlamalarının da azaltılması hedefleniyor. Fakat bu duyuru sosyal medyayı karıştırdı. Çin'in sosyal medya platformu Weibo'da konu kısa sürede 70 milyondan fazla görüntüleme aldı. Ancak birçok kullanıcı "gökyüzü teyzesi" tanımının kadınlara karşı saygısızlık olduğunu belirtti.

Bir garip iş ilanı: 'Gökyüzü teyzeleri' aranıyor

Evli bir kabin görevlisi, konu hakkında şu açıklamayı yaptı:

"Yeni mezunlara göre avantajlıyız. Çocuk büyüttük, yaşlılara baktık. Ekipte genellikle 'abla' rolünü üstleniyoruz."

'GÖKYÜZÜ TEYZELERİ' İLK DEĞİL

Öte yandan "Gökyüzü teyzesi" ünvanı aslında ilk kez kullanılmıyor. Terim, ilk kez 1990'larda Çin'deki sivil havacılık sektöründe işten çıkarılan tekstil işçilerinin kabin memuru olarak anılmasıyla ortaya çıkmıştı.

