Devasa balkabağı dünyanın en büyüğü ve ağırı! Vinçle taşındı

İngiltere'de 50 yılı aşkın süredir balkabağı yetiştiren Ian ve Stuart Paton kardeşler, dünyanın en büyüğünü ve en ağırını yetiştirmeyi başardılar. Hampshire şehrinde yaşayan kardeşler, devasal balkabağına 'Harry Potter' serisine gönderme yaparak, 'Muggle' ismini verdiler.
64 yaşındaki kardeşler, 1.278 kilogramlık balkabağıyla sadece ağırlık rekorunu değil aynı zamanda büyüklük rekorunu da kırdılar. Balkabağının çevre uzunluğu 6,5 metre olarak ölçüldü.
Yarışma için balkabağı, kardeşlerinden evinden vinçle taşındı ve alana getirildi. New York Post'un haberine göre, Ian Paton, "Dev kabakları taşımak bizim için artık kolay. Yıllardır kendi kaldırma halkamızı kullanıyoruz ve onları adeta bir kepçeyle alır gibi taşıyoruz" dedi.
Great Pumpkin Commonwealth kuruluşundan uzman Sebastian Suski tarafından balkabağının ölçümleri yapıldı. Bu süreçte, Guinness Dünya Rekorları'ndan bir danışman da süreci yerinde denetledi.
Suski, "Bu rekorun İngiltere’ye gelmesine inanamadım. Paton kardeşler 50 yıldır dev sebze yetiştiriyor. Bu başarı, sadece onlar için değil, tüm İngiliz yetiştiriciler için de tarihi bir an" dedi.