Devasa balkabağı dünyanın en büyüğü ve ağırı! Vinçle taşındı

İngiltere'de 50 yılı aşkın süredir balkabağı yetiştiren Ian ve Stuart Paton kardeşler, dünyanın en büyüğünü ve en ağırını yetiştirmeyi başardılar. Hampshire şehrinde yaşayan kardeşler, devasal balkabağına 'Harry Potter' serisine gönderme yaparak, 'Muggle' ismini verdiler.

HEM AĞIRLIK HEM BÜYÜKLÜK REKORU

64 yaşındaki kardeşler, 1.278 kilogramlık balkabağıyla sadece ağırlık rekorunu değil aynı zamanda büyüklük rekorunu da kırdılar. Balkabağının çevre uzunluğu 6,5 metre olarak ölçüldü.

BALKABAĞI VİNÇLE TAŞINDI

Yarışma için balkabağı, kardeşlerinden evinden vinçle taşındı ve alana getirildi. New York Post'un haberine göre, Ian Paton, "Dev kabakları taşımak bizim için artık kolay. Yıllardır kendi kaldırma halkamızı kullanıyoruz ve onları adeta bir kepçeyle alır gibi taşıyoruz" dedi.

GUİNNESS DÜNYA REKORLARI'NA GİRDİ

Great Pumpkin Commonwealth kuruluşundan uzman Sebastian Suski tarafından balkabağının ölçümleri yapıldı. Bu süreçte, Guinness Dünya Rekorları'ndan bir danışman da süreci yerinde denetledi.

Suski, "Bu rekorun İngiltere’ye gelmesine inanamadım. Paton kardeşler 50 yıldır dev sebze yetiştiriyor. Bu başarı, sadece onlar için değil, tüm İngiliz yetiştiriciler için de tarihi bir an" dedi.