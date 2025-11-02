Menü Kapat
20°
Dünya
Editor
 Berrak Arıcan Baş

Devasa balkabağı dünyanın en büyüğü ve ağırı! Vinçle taşındı

İngiltere'de yeni bir rekor kırıldı. Hampshire şehrinde Ian ve Stuart Paton kardeşler, dünyanın en ağır ve büyük balkabağını yetiştirmeyi başardılar. İkiz kardeşler, Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na isimlerini yazdırdılar.

Devasa balkabağı dünyanın en büyüğü ve ağırı! Vinçle taşındı
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
02.11.2025
14:05
|
GÜNCELLEME:
02.11.2025
14:05

'de 50 yılı aşkın süredir balkabağı yetiştiren Ian ve Stuart Paton kardeşler, dünyanın en büyüğünü ve en ağırını yetiştirmeyi başardılar. Hampshire şehrinde yaşayan kardeşler, devasal balkabağına 'Harry Potter' serisine gönderme yaparak, 'Muggle' ismini verdiler.

Devasa balkabağı dünyanın en büyüğü ve ağırı! Vinçle taşındı

HEM AĞIRLIK HEM BÜYÜKLÜK REKORU

64 yaşındaki kardeşler, 1.278 kilogramlık balkabağıyla sadece ağırlık rekorunu değil aynı zamanda büyüklük rekorunu da kırdılar. Balkabağının çevre uzunluğu 6,5 metre olarak ölçüldü.

Devasa balkabağı dünyanın en büyüğü ve ağırı! Vinçle taşındı

BALKABAĞI VİNÇLE TAŞINDI

Yarışma için balkabağı, kardeşlerinden evinden vinçle taşındı ve alana getirildi. New York Post'un haberine göre, Ian Paton, "Dev kabakları taşımak bizim için artık kolay. Yıllardır kendi kaldırma halkamızı kullanıyoruz ve onları adeta bir kepçeyle alır gibi taşıyoruz" dedi.

Devasa balkabağı dünyanın en büyüğü ve ağırı! Vinçle taşındı

GUİNNESS DÜNYA REKORLARI'NA GİRDİ

Great Pumpkin Commonwealth kuruluşundan uzman Sebastian Suski tarafından balkabağının ölçümleri yapıldı. Bu süreçte, 'ndan bir danışman da süreci yerinde denetledi.

Devasa balkabağı dünyanın en büyüğü ve ağırı! Vinçle taşındı

Suski, "Bu rekorun İngiltere’ye gelmesine inanamadım. Paton kardeşler 50 yıldır dev sebze yetiştiriyor. Bu başarı, sadece onlar için değil, tüm İngiliz yetiştiriciler için de tarihi bir an" dedi.

