Hava Durumu
20°
Avatar
Editor
 Serhat Yıldız

“Yapay zekânın babası” uyardı: Para kazanmanın tehlikeli sonu

Nobel ödüllü bilgisayar bilimci Geoffrey Hinton, teknoloji devlerinin yapay zekâ yatırımlarından ancak insan emeğini makinelere devrederek kâr elde edebileceğini söyledi.

Yapay zekânın öncülerinden Geoffrey Hinton, teknoloji şirketlerinin milyarlarca dolarlık yatırımlarının ancak büyük çapta iş gücü kaybı pahasına kâra dönüşebileceğini savundu. Bloomberg TV’ye konuşan Hinton, “Yapay zekâdan para kazanmanın açık yolu, insanları daha ucuz bir şeyle, yani makinelerle değiştirmek” dedi.

“BÜYÜK PARA, İŞ GÜCÜ KAYBINDA”

“Yapay zekânın babası” olarak anılan Hinton, bazı ekonomistlerin “her teknolojik devrim hem iş oluşturur hem yok eder” tezine şüpheyle yaklaşıyor. Ona göre bu kez tablo farklı:

"Bence büyük şirketler, yapay zekânın büyük çapta iş kaybına yol açacağını düşünüyor. Çünkü asıl para orada."

“Yapay zekânın babası” uyardı: Para kazanmanın tehlikeli sonu

Bloomberg’in verilerine göre yalnızca Microsoft, Meta, Alphabet ve Amazon gibi devlerin önümüzdeki mali yılda sermaye harcamalarını 360 milyar dolardan 420 milyar dolara çıkarması bekleniyor. Öte yandan OpenAI, Nvidia, Broadcom ve Oracle gibi şirketlerle toplamda 1 trilyon dolarlık altyapı anlaşmaları yaptı.

Hinton’a göre bu denli büyük yatırımların karşılığını almak “insan emeğini koruyarak” mümkün değil:

“Bu yatırımlar, insan emeği yerinde dururken geri dönemez. Para kazanmak istiyorsanız, insanları makinelerle değiştirmek zorundasınız.”

“Yapay zekânın babası” uyardı: Para kazanmanın tehlikeli sonu

İŞTEN ÇIKARMALAR ARTIYOR

Hinton’ın sözleri, son dönemde artan işten çıkarmalarla da örtüşüyor. ChatGPT’nin piyasaya sürülmesinden bu yana ilan edilen açık pozisyon sayısının yaklaşık yüzde 30 azaldığı belirtiliyor. Amazon da geçtiğimiz hafta 14 bin kişiyi işten çıkardı.

CEO Andy Jassy, gerekçeyi “kurumsal kültür” olarak açıklasa da, haziran ayında çalışanlara gönderdiği bir notta “yapay zekâ sayesinde daha küçük bir beyaz yaka kadrosuna sahip olmayı beklediklerini” yazmıştı.

“Yapay zekânın babası” uyardı: Para kazanmanın tehlikeli sonu

“SORUN YAPAY ZEKÂ DEĞİL, TOPLUMUN ÖRGÜTLENME BİÇİMİ”

Tüm bu tabloya rağmen Hinton, yapay zekânın tamamen kötü olmadığını düşünüyor. Sağlık ve eğitim gibi alanlarda “muazzam faydalar” sağlayabileceğini söylüyor:

"Bu, nükleer silahlar gibi değil. Sadece kötü amaçla kullanılabilecek bir şey değil. Verimliliği artırarak birçok sektörde büyük iyilik de getirebilir."

