Teknoloji
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Google’da yeni dönem başlıyor: Aramalar sil baştan değişecek

Google, Chrome’un arama çubuğuna iki yeni yapay zekâ özelliği eklemeye hazırlanıyor. “Nano Banana” ve “Derin Araştırma” adını taşıyan bu araçlar, tarayıcıyı klasik bir arama motorunun ötesine taşıyacak.

Google, Chrome tarayıcısında arama deneyimini kökten değiştirecek yeni bir döneme adım atıyor. Şirket, “Nano Banana” ve "Derin Araştırma" adlı iki yapay zekâ özelliğini doğrudan arama çubuğuna entegre etmeyi planlıyor. Bu sayede kullanıcılar, yalnızca bilgi aramakla kalmayacak; aynı zamanda içerik üretebilecek, derinlemesine analizler yapabilecek.

Google’da yeni dönem başlıyor: Aramalar sil baştan değişecek

GEMİNİ GÜCÜYLE DAHA AKILLI BİR CHROME

Yapay zekâ destekli teknolojilerini ürünlerine hızla entegre eden Google, şimdi de Gemini altyapısını Chrome’a taşıyor. Chrome Canary sürümünde test edilen yeni sistem, arama çubuğunun altına iki farklı seçenek ekliyor: Nano Banana ve Derin Araştırma.

Google’da yeni dönem başlıyor: Aramalar sil baştan değişecek

NANO BANANA: GÖRSEL ARAMA ARTIK BİR TIK UZAĞINDA

Nano Banana, arama deneyimini görselleştiriyor. Kullanıcı, yazdığı terimin görselini doğrudan arama çubuğu üzerinden oluşturabiliyor. Kısacası, sadece bilgiye değil, içeriğin kendisine de ulaşmak mümkün hale geliyor. Google, böylece Chrome’u bir arama aracından çok, yapay zekâ destekli bir üretim platformuna dönüştürmeyi hedefliyor.

Google’da yeni dönem başlıyor: Aramalar sil baştan değişecek

DERİN ARAŞTIRMA: KARMAŞIK SORULARA AKILLI YANIT

"Derin Araştırma" modu ise özellikle akademik araştırmalar veya teknik konularla ilgilenen kullanıcıları hedefliyor.

Gemini'nin analiz gücünü kullanan sistem, internet üzerindeki bilgileri tarayıp karmaşık sorulara daha kapsamlı ve güvenilir yanıtlar sunabiliyor. Böylece kullanıcılar, sadece sonuçlara değil, o sonuçların arkasındaki bağlama da ulaşabiliyor.

