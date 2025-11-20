İstanbul’da büyük elektrik kesintisi! BEDAŞ açıkladı: 20 Kasım Perşembe günü elektrikler ne zaman gelecek?

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İstanbul’da gerçekleşecek elektrik kesintisinden milyonlarca vatandaş etkilenecek. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Müessesesi (BEDAŞ) tarafından yapılan açıklamaya göre Çatalca, Büyükçekmece, Beylikdüzü ve Beşiktaş başta olmak üzere pek çok ilçede yüzlerce mahalle 20 Kasım Perşembe günü yaşanacak elektrik kesintisinden etkilenecek. İşte İstanbulluların mutlaka göz atması gereken 20 Kasım elektrik kesintileri listesi…
BEDAŞ’tan İstanbullulara kritik uyarı geldi. Kentin birçok noktasında birden bakım, onarım ve yatırım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri yaşanacak. Pek çok bölgede elektrik kesintisi sabah saatlerinde başlarken, çalışmalar akşam saatlerine kadar devam edecek.
BEDAŞ’ın resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre şebeke altyapısının güçlendirilmesi, arıza onarımı ve bakım çalışmaları gerekçesiyle yapılacak olan kesintiler Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kağıthane, Küçükçekmece, Sarıyer, Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, ilçelerinde etkili olacak…