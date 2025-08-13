Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

İstanbul'da denize girmek yasak mı? Sarıyer, Beykoz Çatalca açıklamaları

İstanbul'da olumsuz hava şartları durumunda denize girişler için yasak kararı alınabiliyor. 5 ilçe için yapılan yasak açıklamasının ardından denize gitme planı yapanlar İstanbul'da denize girmenin yasak olup olmadığını araştırdı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İstanbul'da denize girmek yasak mı? Sarıyer, Beykoz Çatalca açıklamaları
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
13.08.2025
saat ikonu 11:52
|
GÜNCELLEME:
13.08.2025
saat ikonu 11:52

'un çeşitli ilçelerinde denize girmek için plan yapanlar dikkat! Yapılan son dakika açıklamalarına göre İstanbul'da bazı yerlerde denize girmek yasaklandı.

İSTANBUL'DA DENİZE GİRMEK YASAK MI SON DAKİKA?

Hava şartlarının olumsuz olması durumunda tedbir amaçlı bazı bölgelerde denize girişler yasaklanıyor. Bu hafta denize gitme planı yapanlar ise kaymakamlık açıklamalarını yakından takip ediyor. Beykoz, Sarıyer, Arnavutköy, Çatalca ve Eyüpsultan kaymakamlıkları denize girişlerin yasaklandığını duyurdu. Sarıyer'de Kısırkaya plajında 15 Ağustos Cuma gününe kadar denize girişler yasaklandı.

İstanbul'da denize girmek yasak mı? Sarıyer, Beykoz Çatalca açıklamaları

İSTANBUL ŞİLE SİLİVRİ DENİZE GİRMEK YASAK MI?

'de 12-13-14 Ağustos tarihlerinde, Gümüşyaka, Çanta ve Uyumkent sahillerinde denize girişlere yasaklanırken 'de deniz yasağı için yapılan açıklama şöyle oldu:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre ilçemiz sahillerindeki dalga boyu yüksekliği nedeni ile 12 Ağustos 2025 Salı günü saat 16.00’dan başlamak üzere ve 13 Ağustos 2025 Çarşamba günü ilçemiz mülki sınırlarında denize girişler yasaklanmıştır"

İstanbul'da denize girmek yasak mı? Sarıyer, Beykoz Çatalca açıklamaları

Arnavutköy için yapılan açıklama şöyle:

"İlçemiz mülki sınırlarında, sahillerdeki dalga boyu yüksekliği sebebiyle, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince 12 Ağustos 2025 Salı, 13 Ağustos 2025 Çarşamba, 14 ağustos 2025 Perşembe, 15 ağustos 2025 Cuma, 16 ağustos 2025 Cumartesi, 17 ağustos 2025 Pazar Günleri denize girmek yasaklanmıştır."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Meteoroloji 11 ili sarı kodla uyardı: Marmara ve Ege'de fırtınaya, Doğu Karadeniz'de yağmura dikkat!
ETİKETLER
#eyüpsultan
#yasak
#sarıyer
#tatil
#silivri
#şile
#çatalca
#Hava Durumu
#İstanbul
#Denize Giriş Yasakları
#Deniz Yasağı
#Açık Hava Aktiviteleri
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.