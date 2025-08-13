İstanbul'da denize girmek yasak mı? Sarıyer, Beykoz Çatalca açıklamaları

İstanbul'un çeşitli ilçelerinde denize girmek için plan yapanlar dikkat! Yapılan son dakika açıklamalarına göre İstanbul'da bazı yerlerde denize girmek yasaklandı.

İSTANBUL'DA DENİZE GİRMEK YASAK MI SON DAKİKA?

Hava şartlarının olumsuz olması durumunda tedbir amaçlı bazı bölgelerde denize girişler yasaklanıyor. Bu hafta denize gitme planı yapanlar ise kaymakamlık açıklamalarını yakından takip ediyor. Beykoz, Sarıyer, Arnavutköy, Çatalca ve Eyüpsultan kaymakamlıkları denize girişlerin yasaklandığını duyurdu. Sarıyer'de Kısırkaya plajında 15 Ağustos Cuma gününe kadar denize girişler yasaklandı.

İSTANBUL ŞİLE SİLİVRİ DENİZE GİRMEK YASAK MI?

Silivri'de 12-13-14 Ağustos tarihlerinde, Gümüşyaka, Çanta ve Uyumkent sahillerinde denize girişlere yasaklanırken Şile'de deniz yasağı için yapılan açıklama şöyle oldu:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre ilçemiz sahillerindeki dalga boyu yüksekliği nedeni ile 12 Ağustos 2025 Salı günü saat 16.00’dan başlamak üzere ve 13 Ağustos 2025 Çarşamba günü ilçemiz mülki sınırlarında denize girişler yasaklanmıştır"

Arnavutköy için yapılan açıklama şöyle:

"İlçemiz mülki sınırlarında, sahillerdeki dalga boyu yüksekliği sebebiyle, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince 12 Ağustos 2025 Salı, 13 Ağustos 2025 Çarşamba, 14 ağustos 2025 Perşembe, 15 ağustos 2025 Cuma, 16 ağustos 2025 Cumartesi, 17 ağustos 2025 Pazar Günleri denize girmek yasaklanmıştır."