29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 Onur Kaya

Meteoroloji 11 ili sarı kodla uyardı: Marmara ve Ege'de fırtınaya, Doğu Karadeniz'de yağmura dikkat!

Meteoroloji'den yapılan son hava tahminlerine göre; kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkili olması beklenen 11 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Marmara ve Ege'nin kuzeyinde fırtınanın yol açacağı olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi. 6 ilde ise sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji 11 ili sarı kodla uyardı: Marmara ve Ege'de fırtınaya, Doğu Karadeniz'de yağmura dikkat!
KAYNAK:
Onur Kaya
|
GİRİŞ:
13.08.2025
07:56
|
GÜNCELLEME:
13.08.2025
08:26

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 13 Ağustos 2025 tarihli raporuna göre, ve 'de fırtına, 'de sağanak bekleniyor. Hava sıcaklığı güney ve iç kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek.

Meteoroloji 11 ili sarı kodla uyardı: Marmara ve Ege'de fırtınaya, Doğu Karadeniz'de yağmura dikkat!

6 İLDE SAĞANAK YAĞIŞ VAR

Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinin yüksekleri ile Van’ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 11 ili sarı kodla uyardı: Marmara ve Ege'de fırtınaya, Doğu Karadeniz'de yağmura dikkat!

11 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Rüzgârın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Yalova, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, İzmir ve Manisa için sarı kodlu uyarı verildi. Bu illerde yaşayan vatandaşların çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları hatırlatıldı.

Meteoroloji 11 ili sarı kodla uyardı: Marmara ve Ege'de fırtınaya, Doğu Karadeniz'de yağmura dikkat!

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU (13 AĞUSTOS 2025)

MARMARA

Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

BALIKESİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ÇANAKKALE °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

Meteoroloji 11 ili sarı kodla uyardı: Marmara ve Ege'de fırtınaya, Doğu Karadeniz'de yağmura dikkat!

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 42°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji 11 ili sarı kodla uyardı: Marmara ve Ege'de fırtınaya, Doğu Karadeniz'de yağmura dikkat!

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 43°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji 11 ili sarı kodla uyardı: Marmara ve Ege'de fırtınaya, Doğu Karadeniz'de yağmura dikkat!

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

YOZGAT °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji 11 ili sarı kodla uyardı: Marmara ve Ege'de fırtınaya, Doğu Karadeniz'de yağmura dikkat!

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji 11 ili sarı kodla uyardı: Marmara ve Ege'de fırtınaya, Doğu Karadeniz'de yağmura dikkat!

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinin yükseklerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 30°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimlerinin yüksekleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 29°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimlerinin yüksekleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 28°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimlerinin yüksekleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji 11 ili sarı kodla uyardı: Marmara ve Ege'de fırtınaya, Doğu Karadeniz'de yağmura dikkat!

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Van'ın doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

TGRT Haber
