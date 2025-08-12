Havada korku dolu anlar! İstanbul'a acil iniş yaptı

Antalya'dan havalanan amfibi uçak, Marmara Denizi üzerinde seyrettiği sırada ön dikmesinde arıza meydana geldi. Hava Trafik Kontrol Merkezi ile irtibata geçen pilot acil iniş yapması gerektiğini bildirdi.

ACİL İNİŞ YAPTI

Pilot, Hezarfen Havalimanı'na iniş yapmak istediğini, gerekmesi halinde Büyükçekmece Gölü'ne de iniş yapabileceğini ifade etti. Atatürk Havalimanı ve Hezarfen Havalimanı üzerinde bir süre tur atan uçak için itfaiye ve ARFF ekipleri hazır bekletildi. Amfibi uçak, saat 12.30'da Hezarfen Havalimanı'na güvenli şekilde iniş yaptı. Olayda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

HEZARFEN HAVALİMANI NEREDE?

İstanbul'un Çatalca ilçesi sınırları içinde olup, Büyükçekmece Gölü'nün kuzeyinde, 500 dönümlük bir araziye sahip olan İstanbul Hezarfen Havaalanı, 1992'den beri Türkiye’nin uluslararası tescilli ilk özel havaalanı olarak hizmet vermeye devam ediyor. İstanbul'un 50 km batısında yer alan Hezarfen Havaalanı'nın güneyinde Büyükçekmece Gölü, kuzeydoğusunda Arnavutköy ilçesi ve kuzeyinde O3-TR sign.svgE80-TR.svg O-3 / E 80 otoyolu bulunuyor.

Genel havacılık ve eğitim uçuşlarına ağırlıklı olarak hizmet eden Hezarfen Havaalanı ismini Galata Kulesi'nden Üsküdar'a uçan, 17. yüzyıl Osmanlı bilim insanı Hezarfen Ahmet Çelebi'den aldı. Havalimanının 535 metre uzunluğunda ve 18 metre eninde asfalt pisti bulunuyor.